Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: "Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf" - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: "Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf"

26.04.2022 19:04

Son dakika gündem haberine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'da savaşın başına kıyasla askeri kabiliyet bakımından daha zayıf olduğunu ve komşularına saldırmaması için ABD'nin de Rusya'nın zayıflamasını istediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'da savaşın başına kıyasla askeri kabiliyet bakımından daha zayıf olduğunu ve komşularına saldırmaması için ABD'nin de Rusya'nın zayıflamasını istediğini söyledi.

Austin, Almanya'da 40'dan fazla ülkenin katıldığı, Ukrayna'ya yönelik savunma görüşmelerinin ardından Ramstein Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.

Tüm ülkelerin Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayan Austin, "Rekor zamanda sağladığımız yardımlar, sahada büyük bir fark yarattı." dedi.

Austin, Almanya, İngiltere ve Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımlarını duyurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu çok önemli bir ilerleme, her gün yeni yardımları görüyoruz. Ukrayna'nın taleplerini karşılamak için harekete geçen tüm ülkeleri alkışlıyorum. Harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.

Almanya'da bir araya gelen grubun, bir "aylık irtibat grubu" haline geldiğini aktaran Austin, bu grubun artık aylık olarak bire bir, çevrim içi ya da hibrit formatta bir araya geleceğini dile getirdi.

Austin, nükleer savaş söylemlerini "tehlikeli" olarak yorumladı

Austin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Nükleer savaş tehdidini hafife almayın" açıklamasına ilişkin "Bu söylemlerin çok tehlikeli olduğunu ve kimseye bir yardımı dokunmayacağını defalarca söyledik. Kimse, nükleer bir savaş olmasını istemiyor. Bu herkesin kaybedeceği bir savaş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz." sözlerine de açıklık getiren Austin, "Rusya'nın komşularını tehdit etmesini zorlaştırmak istiyoruz." dedi.

Austin, Ukrayna savaşının 62. gününde Rusya'nın ağır mühimmat ve asker kaybına uğradığına işaret ederek, "Rusya, önemli bir gemisini de kaybetti. Bu nedenle Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği kararının, NATO'nun alacağı bağımsız bir karar olduğuna dikkati çeken Austin, "Ukrayna'nın ilerleyen zamanlarda NATO üyesi olmak için tekrar başvuracağına inanıyorum. Ancak ilk adım, çatışmayı bitirmek olacaktır." diye konuştu.

Austin, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde yaşanan saldırıların daha da büyüyüp büyümeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu konuyu henüz incelediklerini ancak olayların büyümesinden yana olmadıklarını kaydetti.

Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf
Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf
Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf
Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı: 'Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf' - Son Dakika


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