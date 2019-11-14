Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak - Son Dakika Dünya

ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.


Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:16 
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