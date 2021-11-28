ABD Ses Hızından 5 Kat Hızlı Hipersonik Füze Peşinde" - Son Dakika

ABD Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı David Thompson "ABD'nin, ses hızının beş katı hızda hareket eden ve savunmadan kaçmak için manevra yapabilen gelişmiş hipersonik füzeler inşa etmek için yeni bir silahlanma yarışında yetişmeye çalıştığını" açıkladı.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda konuşan Thompson, "Hipersonik programlar açısından Çinliler veya Ruslar kadar ileri değiliz" dedi.

Thomson, "Hipersonik bir füze bu oyunu tamamen değiştirir" dedi.

Hipersonik füze öngörülebilir bir yörüngede hareket etmiyor.

"Bunu fraksiyonel yörüngesel bombardıman sistemiyle birleştirin, kartopunu fırlatacağım, dünyayı dolaşacak ve gelip kafanızın arkasına çarpacak" sözlerini söyledi.

Thompson, Çinlilerin 1960'larda Sovyetler Birliği tarafından uzayda nükleer silahların konuşlandırılması için geliştirilen bir teknoloji olan fraksiyonel bir yörüngesel bombardıman sistemi geliştirip geliştirmediğini söylemedi.

BÜROKRASİ YAVAŞ İLERLİYOR

ABD'nin bu teknolojide neden geride kaldığı sorusuna Thompson "Kişisel görüşüme göre, sadece uzayda değil, diğer alanlarda da savunma satın alma girişimimize kurduğumuz bürokrasinin bizi yavaşlattığını söyleyeceğim" cevabını verdi.

Thomson devamında "Birkaç on yıldır bu kadar hızlı hareket etmemize gerek duymamış olmamız, bizi bu kadar hızlı hareket etmeye itmedi veya gerektirmedi" dedi.

"Bu şeyleri geliştirmek ve sahaya sürmek açısından gerçekten aşırı riskten kaçınan bir duruş benimsedik çünkü bunlar inanılmaz derecede pahalılar ve ulusal hazinenin çok büyük bir kısmını talep ediyorlar" diye ekledi.

"Bu sistemleri elde etmek, sahaya sürmek ve işletmek için farklı bir yaklaşım tarzı yaratmamız gerekiyor ve muhtemelen süreçlerimizi hızlandırabilmemiz için biraz daha fazla başarısızlık riskini kabul etmeye hazır olduğumuz bir konumda olmamız gerekiyor" dedi.

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