ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum sürüyor - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum sürüyor

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturum devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum sürüyor, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı tarihi oturum devam ediyor.

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibarıyla Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Donald Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak 3'üncü başkan olacak.

İlk 3 saatinde oylamaya ilişkin prosedürlerin görüşüldüğü oturumda Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillere 3'er saat konuşma süresi verildi. Oturum şu anda 7'nci saatine girdi.

Demokratların kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde söz konusu azil maddelerine yönelik oylama ise oturumun sonunda yapılacak.

Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül'de basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bill Clinton, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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