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ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de başlayan koronavirüs salgı yüzünden, ABD’de istihdamın artabileceğini iddia etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'de başlayan koronavirüs salgını yüzünden, ABD'de istihdamın artabileceğini iddia etti.
Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:50
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