ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir - Son Dakika Dünya

ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’de başlayan koronavirüs salgı yüzünden, ABD’de istihdamın artabileceğini iddia etti.

ABD Ticaret Bakan Ross: Koronavirüs salgını ABD'de istihdamı artırabilir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'de başlayan koronavirüs salgını yüzünden, ABD'de istihdamın artabileceğini iddia etti.


Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wilbur Ross, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:50 
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