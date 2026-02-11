ABD Tüketici Harcamaları Zayıf, Piyasa Risk Algısı Artıyor

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dünya genelinde süregelen jeopolitik riskler ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler bir süredir piyasaların odağını oluştururken, yatırımcıların ağırlıklı olarak başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz politikasına ve ileriye dönük adımlarına dikkatlerini çevirdiği görülüyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar geçen yıl aralıkta artması yönündeki öngörülerin aksine değişim göstermedi. Ülkede hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi.

Tüketici talebindeki zayıflamaya işaret eden veriler, iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı birlikte değerlendirildiğinde, piyasalarda Fed'in gevşeme sürecine daha erken başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, nisan toplantısında erken bir gevşeme adımıyla karşılaşma ihtimalleri masaya geldi.

ABD'de normal veri takvimine göre geçen hafta açıklanması gereken ancak hükümetin kısa süreli kısmi kapanma yaşaması nedeniyle aksayarak bugüne ertelenen tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, söz konusu veride istihdam piyasasının durumuna ilişkin sinyaller aranacağını kaydederek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Tahvil faizi ve dolar endeksinde geri çekilme yaşandı

Fed'e ilişkin artan faiz indirimi beklentileri ABD'de tahvil piyasasında etkili olurken, dolar diğer para birimlerine karşı bir miktar zayıfladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,14'e kadar çekilerek yaklaşık son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Para politikasına daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirileri de yaklaşık 5 baz puan inerek yüzde 3,46'ya düştü. ABD tahvil faizleri şu sıralarda yatay seyrediyor.

Bunun yanı sıra dolar endeksi 96,8'e gerileyerek düşüş eğilimini 3. işlem gününe taşıdı. Dolar endeksi yeni günde de değer kaybetmeyi sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 96,6'da bulunuyor.

Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatında ise yükseliş eğilimi göze çarparken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 58 dolardan alıcı buluyor.

ABD-İran görüşmelerinde nihai bir sonucun henüz çıkmaması petrol arzına yönelik endişeleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 68,9 dolarda bulunuyor.

ABD merkezli haber platformu Axios'a mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili gündemi değerlendirdi. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Trump, "(İran'la) ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, gelen verileri değerlendirip politikanın daha fazla ayarlanması gerekip gerekmediğini tartarken, para politikasının sabit tutulması için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Son faiz indirimlerinin etkisini değerlendirirken ve ekonominin performansını izlerken sabırlı olmayı tercih ettiğini dile getiren Hammack, "Tahminime göre, bir süre daha beklemede kalabiliriz." diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut politika duruşunun "nötre çok yakın" olduğunu ifade etti. Gelecek aylarda enflasyonun hedefe yaklaşıp yaklaşmadığını ve iş gücü piyasasının istikrarlı kalıp kalmayacağını göreceklerini anlatan Logan, "Eğer öyleyse, bu bana mevcut politika duruşumuzun uygun olduğunu ve ikili hedeflerimize ulaşmak için daha fazla faiz indirimi gerekmediğini gösterir." dedi.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, ihracatın artması sayesinde bu yıl ilk çeyrekte de yüzde 6'nın üzerinde büyüme görülebileceğini belirtti.

Yapay zeka ve teknolojide devasa yatırımlar gündemde

Kurumsal tarafta yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler yakından izlenirken "Muhteşem Yedili" şirketlerinin bu yıl 600 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı planladığına yönelik haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bu denli büyük yatırımların bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, büyük miktarlı yatırımların geri dönüş süresinin uzun olabileceği ve nakit akışı ile karlılıkların da kısa vadede baskı altında kalabileceğine yönelik endişelere dikkati çekti.

Buna ek olarak analistler, yapay zeka hisselerinin son dönemde çok hızlı yükseldiği için küçük bir olumsuz haberin bile büyük bir kar realizasyonunu tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

New York borsasında dünkü işlemlerde yapay zeka ve teknoloji hisselerinde düşüş gözlendi. Dünyanın en büyük çip üretici Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,8, Meta hisseleri yüzde 1, Palantir hisseleri yüzde 2,4, Broadcom hisseleri yüzde 1 geriledi.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsaları dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politikalarında önemle takip ettiği avro/dolar paritesi 1,20 seviyelerine yakın seyrediyor.

Analistler, Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentilerinin parite üzerinde yukarı yönlü etki oluşturduğunu belirterek, bu durumun ECB tarafınca politika adımları açısından da dikkatle izlendiğini ifade etti.

Ilımlı seyreden enerji fiyatlarıyla beraber avronun değerlenmesinin Avrupa ekonomisinde enerji maliyetlerini azaltabileceğine vurgu yapan analistler, diğer yandan enflasyonu durağanlaştırarak bir süre sonra deflasyon riskine dönüşmesinin olası kötü senaryolar arasında yer aldığını kaydetti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor

Asya tarafında ise pozitif bir görünüm öne çıkarken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede tüketici fiyatlarının yavaşladığına, üretici fiyatlarında da düşüşün devam ettiğine işaret etti.

Çin'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydederken, aynı dönemde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 azalarak gerilemesini sürdürdü.

Analistler, söz konusu verilerin ülkede deflasyonist baskıların sürdüğünü gösterdiğini belirterek, arz-talep dengesizlikleri devam ettikçe bu baskıların ortadan kalkmasının zor olduğunu kaydetti.

Deflasyonist baskıların sürmesiyle Çin'de yeni teşvik paketi çıkarılması tartışmalarının yapılabileceğini söyleyen analistler, bu durumun piyasaları destekleyebileceğini ifade etti.

Japonya'da bugün Kurtuluş Günü vesilesiyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

VİOP akşam seansında geriledi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,85 düşüşle 15.229,00 puandan işlem gördü

Dolar/TL, dünü 43,6270'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6320'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı perakende satışlar

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı tarım dışı istihdam

16.30 ABD, ocak ayı ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, ocak ayı işsizlik oranı

22.00 ABD, ocak ayı federal bütçe dengesi

Japonya'da piyasalar kapalı olacak