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ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz - Son Dakika

ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz

26.07.2021 23:03
ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz, System.String[]

NEW Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, "Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz.

NEW Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, " Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz." dedi.

Psaki, "Durum hakkında daha fazla bilgi edinmek, sükuneti teşvik etmek ve Tunus'un demokratik ilkeler doğrultusunda ilerleme çabalarını desteklemek için hem Beyaz Saray'dan hem de ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzeyde Tunuslu liderlerle temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkede yaşananlar hakkında Beyaz Saray'ın darbe olup olmadığı konusunda henüz bir tespitte bulunmadığını belirten Psaki, karar vermeden önce Dışişleri Bakanlığının hukuki inceleme yapmasının beklendiğini kaydetti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de dün gece Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu girişimin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Jen Psaki, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz - Son Dakika


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