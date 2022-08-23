ABD ve AB'den Sri Lanka'da öğrencilerin terör kapsamında gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika
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ABD ve AB'den Sri Lanka'da öğrencilerin terör kapsamında gözaltına alınmasına tepki

23.08.2022 11:10
ABD ve AB'den Sri Lanka'da öğrencilerin terör kapsamında gözaltına alınmasına tepki

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka'da ekonomik kriz karşıtı protestolara katılan 3 öğrencinin terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka'da ekonomik kriz karşıtı protestolara katılan 3 öğrencinin terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ANI News'in haberine göre, Sri Lanka'da 3 öğrenci, ekonomik kriz karşıtı protesto gösterilerine katıldıkları için terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alındı.

ABD Kolombo Büyükelçisi Julie Chung, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuk standartlarına uymayan yasaları kullanmanın Sri Lanka demokrasisinin altını oyduğunu kaydetti. Chung, Sri Lanka hükümetini ifade özgürlüğünü göz önünde bulundurmaya çağırdı.

Sri Lanka'daki AB delegasyonu ise 3 öğrencinin gözaltına alınması gibi olaylarda terörle mücadele yasalarının kullanılmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Ülkedeki Kanadalı diplomat David McKinnon, Sri Lankalı yetkililere gözaltların demokratik normlara uymadığı ve insan haklarını gözetmediği gerekçesiyle kararı gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Sri Lanka'nın ihracatta gümrük bedeli ödemediği AB bölgesi, ABD ve Hindistan ile ülke ihracatında ilk sıralarda yer alıyor.

Polis, 18 Ağustos'ta Üniversitelerarası Öğrenci Federasyonu (IUSF) öncülüğünde yapılan ve yüzlerce öğrencinin katıldığı gösterilere, biber gazı ve copla müdahale etmişti.

Gösterilerde, aralarında IUSF liderinin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolarda kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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Kaynak: AA

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