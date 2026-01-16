ABD ve Danimarka Grönland Görüşmeleri - Son Dakika
Dünya

ABD ve Danimarka Grönland Görüşmeleri

16.01.2026 13:09
ABD, Danimarka ile Grönland'ın satın alınması için teknik görüşmelere başlayacak.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Danimarka'nın Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya ait Grönland'a sahip olma konusundaki kararlılığının altını çizerek, adanın ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililerin önceki gün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi son derece yapıcı olarak tanımlayan Leavitt, "Taraflar, Grönland'ın satın alınması konusuna dair teknik görüşmeleri yürütecek özel bir çalışma grubu oluşturulması hususunda mutabık kaldı. Bu heyetin her 2-3 haftada bir toplanması kararlaştırıldı" bilgisini paylaştı.

Trump'ın, Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını istediğini ve bu durumu bir ulusal güvenlik önceliği olarak tanımladığını aktaran Leavitt, ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin bölgeye asker gönderme planlarının, Trump'ın bu stratejik kararını etkilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: DHA

