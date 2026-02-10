ABD ve Ermenistan'dan Savunma Anlaşmaları - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

ABD ve Ermenistan'dan Savunma Anlaşmaları

ABD ve Ermenistan'dan Savunma Anlaşmaları
10.02.2026 13:11
ABD, Ermenistan'a 11 milyon dolarlık İHA satışı ve nükleer iş birliği anlaşması imzaladı.

ABD ve Ermenistan arasında 11 milyon dolar değerinde İHA anlaşması ve nükleer iş birliği anlaşması imzalandı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi ziyarette bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke arasında 11 milyon dolar değerinde İHA anlaşması ve nükleer iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Vance, Ermenistan'a 11 milyon dolarlık 'V-BAT' tipi gözetleme amaçlı İHA satışı için yeni bir savunma anlaşması yaptıklarını belirterek, "İlk kez büyük bir askeri teknoloji satışı duyuruyoruz. 11 milyon dolarlık gözetleme amaçlı İHA teknolojisi. Bu İHA'lar Ermenistan'ın güvenliği için kullanılacaktır. Bu, ABD için de savunma teknolojisi sektöründe yeni iş imkanları ve yatırımlar anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile yapılan barışa da değinen Vance, "Başbakan Paşinyan, çok büyük ilerleme kaydetti, hem benimle hem de ABD Başkanı Donald Trump ile çok iyi bir ilişki kurdu. Bu nedenle yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD için birlikte gerçek bir refah oluşturuyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermenistan ile ABD arasında askeri ve savunma iş birliği alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Paşinyan, "Bu, savunmamızı güçlendirmeye önemli bir katkı sağlayacak. ABD'nin yabancı ülkelere askeri teçhizat satışı programı çerçevesinde uygulanan anlaşmanın, gelecekteki iş birliğimizi genişletmek için sağlam bir temel oluşturacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ermenistan, Teknoloji, Diplomasi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Ermenistan'dan Savunma Anlaşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:39
