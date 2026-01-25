ABD ve İsrail'den Gazze Planı Toplantısı - Son Dakika
ABD ve İsrail'den Gazze Planı Toplantısı

25.01.2026 18:03
ABD Orta Doğu Temsilcisi, İsrail Başbakanı ile Gazze için 20 Maddelik Plan'ı ele aldı.

(ANKARA) - ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini bildirdi. Witkoff, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 Maddelik Plan'ın ikinci aşamasına ilişkin ilerleme ve uygulama planlamasının ele alındığını belirtti.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Kıdemli Danışman Aryeh Lightstone ile Beyaz Saray danışmanı Josh Gruenbaum'dan oluşan heyetin dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini bildirdi.

Witkoff, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, ABD ve İsrail'in yakın iş birliği içinde birlikte ilerlettiği Başkan Trump'ın Gazze için 20 Maddelik Planı'nın 2. Aşaması'ndaki ilerleme ve uygulama planlamasının yanı sıra daha geniş bölgesel konular ele alındı. ABD ve İsrail, yakın koordinasyon ve ortak önceliklere dayalı güçlü ve uzun soluklu bir ilişki sürdürmektedir. Görüşme yapıcı ve olumlu geçti. Her iki taraf da atılacak sonraki adımlar ve bölge için kritik önem taşıyan tüm konularda devam eden iş birliğinin önemi konusunda hemfikir oldu."

Kaynak: ANKA

