ABD ve Müttefiklerinden İran'a Yönelik Olası Operasyon

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - İsrail basını, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonu durumunda Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere'nin, Washington'a istihbarat, lojistik ve hava savunma desteği sağlamasının beklendiğini ileri sürdü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'a yönelik olası bir ABD saldırısı durumunda Ürdün, BAE ve Birleşik Krallık, ABD ordusuna istihbarat ve lojistik destek sağlayacak. Israel Hayom gazetesi, bugün yayımladığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin İran'a karşı "güçlü bir saldırı" seçeneğini "temel bir stratejik hamle" olarak değerlendirdiğini aktardı. Haberde, bu yaklaşımın Abu Dabi'nin yanı sıra İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından da desteklendiği iddia edildi.

Füze ve İHA savunmasında rol üstlenebilirler

Gazeteye göre BAE, Ürdün ve İngiltere, Washington'a destek amacıyla istihbarat ve operasyonel veri paylaşımında bulunacak. Bu ülkelerin, İran'ın olası misillemeleri kapsamında fırlatabileceği füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellenmesinde de rol alabileceği kaydedildi.

Söz konusu savunma faaliyetlerinin, İsrail'in yanı sıra Orta Doğu'daki ABD askeri üsleri ile Körfez'deki kritik enerji altyapısını korumayı amaçladığı belirtildi.

Ancak haberde, Trump'ın geçmişte Afganistan savaşı sırasında müttefiklerin desteğini küçümseyen açıklamaları hatırlatılarak, İngiltere'nin olası katkısının kapsamına ilişkin belirsizliğin sürdüğü aktarıldı.

CENTCOM Komutanı Cooper, İsrail'de temaslarda bulundu

Haberde ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileriyle görüşmek üzere cumartesi günü İsrail'e geldiği aktarıldı.

İsrailli bir güvenlik kaynağı, iki ülke orduları arasındaki bağların "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu belirterek, İran'dan algılanan tehditlere karşı istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve hava savunma sistemlerinin ortak kullanımına yönelik planlar yapıldığını söyledi.

Körfez ülkeleri çatışmadan endişeli

Aralarında bir Arap diplomat ile bir Körfez yetkilisinin de bulunduğu kaynaklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarından duyulan endişeyi dile getirdi. Körfez ülkelerinin, olası bir çatışmanın ortasında kalmaktan çekindikleri için ABD'nin saldırılarına karşı mesafeli durduğu ifade edildi.

Haberde, Suudi Arabistan, Umman ve Katar'ın Washington'u yeni saldırılardan vazgeçirmeye yönelik diplomatik girişimlere öncülük ettiği, BAE'nin tutumunun ise yetkililer ve uzmanlardan gelen çelişkili açıklamalar nedeniyle netlik kazanmadığı kaydedildi.

İngiltere, Katar'a savaş uçakları gönderdi

Öte yandan İngiltere, İran'la gerilimin artması üzerine Körfez bölgesinin savunmasına katkı sağlamak amacıyla Katar'a savaş uçakları gönderdi. İngiliz hükümeti, Katar'ın daveti üzerine Typhoon tipi jetlerin Doha yakınlarındaki El-Udeyd Hava Üssü'ne konuşlandırıldığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, uçakların İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ile Katar'ın ortak birliği olan 12'nci Filo'yu oluşturacağını ve bölgedeki savunma kapasitesini artıracağını bildirdi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bu konuşlanmanın Körfez'de istikrarı desteklediğini ifade etti.

ABD donanması Körfez'e yöneliyor

ABD'ye ait, F-35 savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, Malakka Boğazı'nı geçmesinin ardından önümüzdeki günlerde Körfez'e ulaşması bekleniyor. Uçak gemisine güdümlü füze destroyerleri ve denizaltıların eşlik ettiği, Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri dahil ek ABD askeri unsurlarının da bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Trump, yaptığı açıklamada, savaş gemilerinden oluşan filonun İran'a doğru "her ihtimale karşı" gönderildiğini söyledi. Ayrıca George HW Bush adlı ikinci bir uçak gemisinin de önümüzdeki haftalarda Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

El-Udeyd Üssü olası hedefler arasında

Savunma kaynakları, bölgedeki askeri yığınağın, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısıyla "uyumlu" olduğunu değerlendirirken, RAF varlığının İran'dan gelebilecek misillemelere karşı ek bir savunma katmanı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

CENTCOM'a ev sahipliği yapan El-Udeyd Hava Üssü'nün, İran'ın geçmişte düzenlediği saldırılar nedeniyle olası hedefler arasında görüldüğü kaydedildi.