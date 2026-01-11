ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırdı

11.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Venezuela'daki güvenlik sorunları nedeniyle vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeye çağırdı.

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarını "derhal" bu ülkeyi terk etmeye çağırdı.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Venezuela'daki güvenlik durumunun değişkenliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Daha önce ABD vatandaşları için Venezuela'ya seyahat uyarıları yapıldığı hatırlatılan açıklamada "Uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla Venezuela'daki ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela'da "silahlı grupların yolları kapattığı ve ABD vatandaşlığı olanlar ya da bu ülkeyi destekleyenleri hedef aldığına" dair rapor alındığı ileri sürülerek ABD'lilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Venezuela'da elektrik kesintileri yaşandığı belirtilen açıklamada, bu ülkeye seyahat uyarısının en yüksek düzey olan 4. seviyede olduğu kaydedildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ABD'nin seyahat uyarısındaki güvenlik endişelerinin "asılsız iddialar" olduğunu belirterek, ülkesinin "sükunet ve istikrar içinde olduğunu" ifade etti.

Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, 9 Ocak'ta, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

Venezuela hükümeti, ertesi gün ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik diyalog kanallarının tekrar açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:09:38. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Venezuela'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.