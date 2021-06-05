ABD YPG/PKK'ya sıhhiyeci eğitimi verdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Alabama Ulusal Muhafızlar Birliğine bağlı 173'üncü Piyade Alayı 1'inci Taburu Savaş Kulübü Görev Gücü, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı 6'ncı Alay 1'inci Taburundan askerlerle birlikte SDG'nin Kritik Petrol Alt Yapı Muhafızlarına (KPAYM) mayıs ayında sıhhiye eğitimi verdi." ifadesi kullanıldı. YPG/PKK terör örgütüne bağlı söz konusu terörist grubun Suriye'nin doğusundaki petrol alt yapılarını korumakla görevli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Savaş Kulübü sağlık görevlileri, KPAYM Akademisi üyelerine travmatik yaralara odaklanan, hayat kurtaran müdahaleleri ve teknikleri öğretti. Doktorlar turnike uygulaması, yara kapatma, pansuman, basınç bandajı uygulaması, eklem bölgelerinde yara kapatma ve sarmayı öğretti." ifadesine yer verildi. Açıklamada, eğitimi tamamlayan örgüt üyelerine bitirme sertifikası verildiği belirtilirken, söz konusu Savaş Kulübü Görev Gücü'nün CENTCOM bölgesinde DEAŞ karşıtı Doğal Kararlılık ve Orta Doğu'da değişik görevler icra eden Spartan Kalkanı Operasyonu'nu desteklemek üzere bölgeye konuşlandırıldığı kaydedildi.

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