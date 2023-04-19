ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı bozdu

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ABD'de devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a cezai kovuşturma açılmasına onay veren alt mahkemenin kararını bozdu.

DAVAYI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME EMRİ

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi. Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

HALKBANK HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Kararın iptal edilmesinin ardından Halkbank hisseleri hızla yükselerek tavan yaptı. Güne 11,45 TL'de başlayan Halkbank hissesi, 17.25 itibariyle 12,55 TL'ye ulaştı. Hisseler yüzde 9,9'dan fazla değer kazandı.