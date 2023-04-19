ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı bozdu - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı bozdu

19.04.2023 18:58

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak tanıyan alt mahkeme kararını bozdu. Kararın ardından Halkbank hisselerinin yüzde 9,9 yükseldiği görüldü.

ABD'de devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a cezai kovuşturma açılmasına onay veren alt mahkemenin kararını bozdu.

DAVAYI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME EMRİ

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi. Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

HALKBANK HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Kararın iptal edilmesinin ardından Halkbank hisseleri hızla yükselerek tavan yaptı. Güne 11,45 TL'de başlayan Halkbank hissesi, 17.25 itibariyle 12,55 TL'ye ulaştı. Hisseler yüzde 9,9'dan fazla değer kazandı.

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı iptal etti

NE OLMUŞTU?

Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para servis sağlayıcıları ve paravan şirketleri kullandığı iddiasıyla 2019 yılında New York'ta suçlanmış ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmemişti.

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SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı bozdu - Son Dakika
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