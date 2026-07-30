ABD'de istismar skandalı! 26 yaşındaki terapist tutuklandı - Son Dakika
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ABD'de istismar skandalı! 26 yaşındaki terapist tutuklandı

ABD\'de istismar skandalı! 26 yaşındaki terapist tutuklandı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 26 yaşındaki terapist Sofia Ann-Buitron Drotts, bir ıslahevinde görevliyken tanıştığı ve 14-15 yaşlarından itibaren istismara hazırladığı iddia edilen 17 yaşındaki hastasıyla yasa dışı cinsel ilişkiye girdiği suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, bir ıslahevinde görev yapan 26 yaşındaki terapist, daha önce tedavi ettiği 17 yaşındaki bir çocukla yasa dışı cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Savcılık, terapistin genci 14-15 yaşlarından itibaren istismara hazırladığı suçlamasıyla çok sayıda davanın açıldığını duyurdu.

Kaliforniya, Contra Costa Bölge Savcılığı, eski bir davranış sağlığı uzmanı olan 26 yaşındaki Sofia Ann-Buitron Drotts hakkında yedi farklı ağır ceza suçlamasıyla dava açtı. İddiaların merkezinde, Drotts'un bakımından sorumlu olduğu reşit olmayan bir genci istismar etmesi yer alıyor. Mahkeme kayıtlarında gizlilik amacıyla ismi gizli tutulan 17 yaşındaki mağdurun ailesi, olayla ilgili olarak eyalet ve bölge yönetimine karşı hukuki süreç başlattı.

ISLAHEVİNDE BAŞLAYAN SÜREÇ

Savcılık makamının iddialarına göre, Drotts ve genç arasındaki süreç, gencin 2024 yılında Martinez'deki Gençlik Gözaltı Merkezi'nde geçirdiği ceza süresi içinde başladı. Drotts'un, o dönemde 14 veya 15 yaşında olan gence terapist olarak atandığı ve onu bu süreçte istismara hazırladığı iddia ediliyor. Gencin tahliyesinin ardından, Drotts'un sağlık birimi üzerinden terapistlik görevine devam ettiği ve ikili arasındaki cinsel ilişkinin bahar aylarında gerçekleştiği öne sürülüyor. Ailenin avukatı tarafından sunulan dilekçede, Drotts'un gencin okula gitmemesi ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal etmesi için onu teşvik ettiği, hatta kendi evinde kalmasını sağladığı iddia edildi. Dilekçede ayrıca, yerel yönetimin genci korumak için gerekli güvenlik ağını sağlayamadığı vurgulandı.

ABD'de istismar skandalı! 26 yaşındaki terapist tutuklandı

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Polis departmanı, Drotts'u denetimli serbestlik birimindeki bir amirden gelen ihbar üzerine tutukladı. Bölge Savcısı ofisi, Drotts'a yöneltilen suçlamalar arasında yasa dışı cinsel ilişki, zararlı içerik göndermek ve çocuk pornografisi bulundurmak suçlarının yer aldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan yerel sağlık departmanı, davanın aktif bir hukuki süreç olması nedeniyle, reşit olmayan birini içeren iddialar hakkında ek bir yorum yapamayacaklarını bildirdi. Drotts'un suçlamalarla ilgili olarak henüz mahkemeye resmi bir savunma sunmadığı ve yüksek mahkemenin davanın duruşma tarihini belirleyeceği öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'de istismar skandalı! 26 yaşındaki terapist tutuklandı - Son Dakika

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