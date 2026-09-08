ABD'li Siyaset Bilimci Dr. Wahab: Fransa ve Almanya siyasi kırılmanın eşiğinde - Son Dakika
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ABD'li Siyaset Bilimci Dr. Wahab: Fransa ve Almanya siyasi kırılmanın eşiğinde

ABD\'li Siyaset Bilimci Dr. Wahab: Fransa ve Almanya siyasi kırılmanın eşiğinde
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RRN’ye özel açıklamalarda bulunan ABD'li siyaset bilimci Dr. R. Lizzie Wahab, Avrupa'nın iki lokomotif ülkesindeki siyasi açmazları masaya yatırdı. Fransa'nın otoriter ya da popülist bir savrulmaya doğru ilerlediğini savunan Wahab, Almanya'daki liderlik zafiyetinin ise AfD'nin yükselişine zemin hazırladığını ve muhtemel jeopolitik krizler öncesi ülkeyi savunmasız bıraktığını vurguladı.

Siyasetin varlık nedeninin toplumsal çatışmaları barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturmak olduğunun altını çizen Dr. R. Lizzie Wahab, Fransa ve Almanya'nın içinden geçtiği güncel siyasi krizlere dair RRN'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fransa siyasetinde derin bir yönetim boşluğu yaşandığına dikkat çeken Dr. Wahab, oklarını merkez siyasete yöneltti. Merkezci bloğun kağıt üzerinde iktidarı elinde bulundurduğunu ancak toplumsal krizleri çözme iradesinden yoksun olduğunu belirten Wahab, “Bu sürdürülebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı. Ülkenin köklü bir yapısal dönüşüme ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Wahab, Fransa'nın geleceğine dair şu öngörüde bulundu: "Fransa’nın kapsamlı bir arınmaya ihtiyacı var. Geldiğimiz noktada bu süreç, çok yakında ya tamamen otoriter bir rejim refleksiyle ya da popülist reçetelerle hayata geçecektir."

ALMANYA'NIN LİDERLİK KRİZİ VE 'UMUTSUZLUĞUN PARTİSİ' AFD

Wahab’ın analizinden Almanya da nasibini aldı. Tıpkı Fransa gibi Alman siyasetinin de bir uçurumun kenarında olduğunu savunan uzman isim, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişini yıllardır süregelen yönetim hatalarına bağladı. Açık ve dürüst bir liderlik sergilemek yerine toplumun iradesini manipüle etme çabasının AfD gibi "umutsuzluktan beslenen" bir partiyi doğurduğunu belirten Wahab, Friedrich Merz’in ılımlı ve kademeli siyaset anlayışının da mevcut yangını söndürmekte yetersiz kaldığına işaret etti.

Dr. Wahab ayrıca Avrupa'yı bekleyen güvenlik risklerine de değinerek, "NATO ile Rusya arasında ufukta beliren olası bir savaş ihtimaline karşı Almanya'nın bütünlüğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İç siyasetteki bu kırılganlık, durumu çok daha vahim bir boyuta taşıyor" uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Almanya, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Almanya ABD'li Siyaset Bilimci Dr. Wahab: Fransa ve Almanya siyasi kırılmanın eşiğinde - Son Dakika

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