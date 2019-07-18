Son Dakika Haberleri: ABDOU DIALLO'NUN PARİS İLE BAŞLADIĞINDAN SONRA BİR ŞEY
Son Dakika Spor Haber

ABDOU DIALLO'NUN PARİS İLE BAŞLADIĞINDAN SONRA BİR ŞEY

4 saat önce

Fransız defans oyuncusu Abdou Diallo, Paris Saint Germain adına yeni imza attı. İlk duygularını hatırla.

Fransız defans oyuncusu Abdou Diallo, Paris Saint Germain adına yeni imza attı. İlk duygularını hatırla.
ABDOU DIALLO'NUN PARİS İLE BAŞLADIĞINDAN SONRA BİR ŞEY
Paris Saint Germain, Mamadou Diallo, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABDOU DIALLO'NUN PARİS İLE BAŞLADIĞINDAN SONRA BİR ŞEY
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]