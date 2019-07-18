ABDOU DIALLO'NUN PARİS İLE BAŞLADIĞINDAN SONRA BİR ŞEY
4 saat önce
Fransız defans oyuncusu Abdou Diallo, Paris Saint Germain adına yeni imza attı. İlk duygularını hatırla.
Fransız defans oyuncusu Abdou Diallo, Paris Saint Germain
adına yeni imza attı. İlk duygularını hatırla.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05
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