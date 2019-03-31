Son Dakika Haberleri: Abdulalim Mümtaz Çoban: "Bu Zafer Hiç Kimsenin Değil, Bizzat Sahibi Sizlersiniz"

Abdulalim Mümtaz Çoban: "Bu Zafer Hiç Kimsenin Değil, Bizzat Sahibi Sizlersiniz"

2 saat önce

- Kutlama için toplanan vatandaşlardan görüntüler Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS - Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti'li kutlama yaptı.

- Kutlama için toplanan vatandaşlardan görüntüler
Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS - Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti'li kutlama yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın kazanmasının ardından kutlamada bulunuldu.

Yukarı Çarşı'daki alışveriş merkezi önünde bir araya gelen kalabalığa seslenen Çoban, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Sonucun hayırlı olması temennisinde bulunan Çoban, "Zaferiniz mübarek olsun. Bu zafer hiç kimsenin değil, bizzat sahibi sizlersiniz. Hepinize müteşekkirim. Cumhur İttifakı ile seçime girdik. Bu millet bunu da kabul etti. Cumhur İttifakı'nın iki lideri bugün ülkeyi Allah nasip ederse şaha kaldıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Hizmete ve yola devam." sözlerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Ahlat, Bitlis, Abdulalim Mümtaz Çoban, Güncel
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