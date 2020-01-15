Abdullah Avcı'dan Erzurumspor maçı için isyan:

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçından önce fikstür planlaması hakkında sitemde bulundu.



"BÖYLE BİR PLANLAMA OLMAZ"



Sporcu sağlığına vurgu yapan Avcı, "Şuan hava -8, maç oynanırken -10 olacak. Başta insan sağlığı aynı şekilde sporcu sağlığı önemli. Böyle bir planlama olmaz. İnşallah bir sakatlık ve hastalık olmaz. Alanyaspor ülkenin en güzel yerinde, saat 16: 00'da oynuyor." dedi.



"DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"



Abdullah Avcı sözlerini "Ne insanlık adına ne de sporcu sağlığı adına çok doğru bir şey değil reyting adına. Bunun bundan sonraki süreçlerde daha doğru değerlendirilmesini umuyorum." ifadeleriyle tamamladı.



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