Abdullah Avcı'dan penaltı pozisyonu için:

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda üst üste goller yediklerini ama uzatmadaki golle skora ortak olma fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı. Oyunu çevirecek durumunuzun olması lazım. Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik." dedi.



Kendileri açısından olumsuz bir günün yaşandığını vurgulayan Avcı, "Bir maçımız kaldı. Lig dalgalı gidiyor. Gençlerbirliği maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp, 30 puanı bulmak istiyoruz." diye konuştu.



Derbi maçta kaotik bir futbolun oynandığını savunan Avcı, "Karışık bir oyun yaşadık. 6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı. Bununla beraber, takım organizasyonlarında dağınıklığın, kopuklukların olduğu oyunu dengede götüremezsin. Kalitenin olmadığı oyunu rakip kazandı." ifadelerini kullandı.



- "Bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor"



Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya yaptığı hareket sonrası diğer oyuncuların hakeme fazla itiraz etmediğinin hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi:



"Takımdaşlık, beraber mücadele etmek, beraber itiraz etmek, beraber savunma yapmak önemli. Türkiye'de bunun algısı farklı. Bu rakibe veya hakeme baskı yapmak olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. Dört göz var, bir de VAR devrede. Vida'ya yapılan penaltıysa, buna itiraz etmesi, diğer arkadaşlarının da destek vermesi gerekiyor. Belki hakem VAR'a gidecek. İyi bir takım olmak her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor. Nasıl maç kazanırken enerjimiz yüksekse, kaybettiğimizde de bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor."



Takımda söylendiği gibi bu tür bir olumsuzluğun olmadığını kaydeden Avcı, "Geriye düşmek oyuncuları demoralize eötmiş olabilir." açıklamasını yaptı.



Devre arasında takımda büyük bir değişimin olup olmayacağı sorusuna Avcı, "Büyük değişimleri bugün hiçbir kulüp yapamaz. Mevcuttakini daha iyi hale nasıl getirebiliriz, buna bakacağız. Altı maç üst üste kazanmış bir takım var. Cuma akşamı 30 puana ulaşıp, herkesin birbirine kaybettiği bir ligde nasıl daha iyi olacağımıza bakacağız." yanıtını verdi.



Avcı, Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Atiba Hutchinson'ın ise performansıyla, üstlendiği sorumlulukla örnek alınması gereken bir isim olduğunu sözlerine ekledi.



