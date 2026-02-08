Abdullah Avcı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Abdullah Avcı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Abdullah Avcı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
08.02.2026 09:11
Teknik direktör Avcı, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında ödüllü fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abdullah Avcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Avcı, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

"Portre" özel kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçen tecrübeli teknik adam, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih eden Avcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" adlı karesini oyladı.

Abdullah Avcı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı karesini seçti.

Her sene Anadolu Ajansının 1 sene boyunca verdiği emek karşılığında harika işler çıkarttığını kaydeden Avcı, "Ben de hemen hemen her sene oylamanın içinde bulunuyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Harika resimler var. Hepsinin bir hikayesi, anısı var. Hem yerli, hem duygusal hem de bütünlük olarak bakmaya çalıştım. Seçeceğimiz çok resim var. Herkesin eline emeğine sağlık. Güzel hikayeler, umarım karşılığında da insanların mutlu olabileceği, kendilerini iyi hissedecekleri anılar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

