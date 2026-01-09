Abdullah Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Abdullah Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasında

Abdullah Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasında
09.01.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paralimpik şampiyon Abdullah Öztürk, AA'nın 2025 yılındaki fotoğraf yarışmasına katıldı.

Paralimpik oyunlarda iki altın madalyası bulunan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abdullah, eşi Sedef ile birlikte, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen 36 yaşındaki milli sporcu, "Portre" özel kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğrafını tercih eden Abdullah, "Haber" kategorisinde de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana tercih yaptı.

Abdullah, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" başlıklı karesine oy verdi.

Abdullah Öztürk, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten muazzam fotoğraflar var. Hepsi birbirinden özel ve dikkatli. Çekenlerin emeklerine, deklanşörlerine sağlık diyelim. Muazzam karelerdi. Özellikle Filistin'de yaşanan zulmü kareleyen bir sürü fotoğraf var. Umarım bu zulüm bir an önce son bulur, tüm dünya devletleri Filistin'e destek olur. Zaten ülkemiz bu konuda çok büyük fedakarlıkta bulunuyor, elinden gelenin fazlasını yapıyor ama tüm dünya devletlerinin de birlik olup oradaki mazlum insanların bir an önce sağlıklı yaşam koşullarına ulaştırılması lazım. Sporcu olarak gittiğimiz her ülkede bunu dile getiriyoruz, elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Umarım bir an önce eski hayatlarına geri dönerler, vatanlarına kavuşurlar ve özgür bir yaşamla buluşurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Abdullah Öztürk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:46:25. #7.11#
SON DAKİKA: Abdullah Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.