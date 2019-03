Abdurrahman Arıcı'dan Hakkındaki İddialarla İlgili Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, hakkında yayınlanan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, hakkında yayınlanan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Abdurrahman Arıcı'nın yazılı yaptığı açıklama şöyle;



Son bir haftalık süreçte birkaç basın yayın organında, sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanlığı görevim ile ilgili olarak gerçeğe tamamen aykırı, kişilik haklarıma saldırı niteliğinde, hukuka aykırı yayınlara karşı cevap vermem zorunluluğu hasıl olmuştur.



Gerek 31 yıl sürdürdüğüm hekimlik, başhekimlik, il sağlık müdürlüğü görevlerimde, gerek parlamenterlik ve bakan yardımcılığı dönemimde, gerek futbol hakemliğim, gözlemciliğim, kurul üyeliklerim gibi sportif makamlarda, görevimi hiçbir kişi, şehir, görüş ayırımı olmaksızın, görevin gerektirdiği hakkaniyet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerinden bir an olsun ayrılmadan yürüttüm ve halen de yürütmekteyim.



Bir yayında bahsedildiği gibi, federasyonumuz bünyesinde görev yapan temsilcilere, hiçbir müsabaka ile ilgili olarak, 'O takımın canını yakın' diyerek telkinde bulunduğum, talimat verdiğim gibi tamamen 'Çamur at izi kalsın' maksadı ile, hiçbir kaynağa ve somut olgu ya da delile dayanmaksızın, sağduyu ve mantık sahibi her insan tarafından okuduğunda gerçek dışı ve maksatlı olduğu anlaşılabilecek bir biçimde, hiçbir kaynağa dayanamadığından '...ifade edildi, ...öğrenildi, ...bildirildi' denerek hayal ürünü olduğunu zaten kendi kendine ortaya koyan ifadeleri kınıyor, kabul etmiyor ve kötü niyetli, maksatlı sahiplerine iade ediyorum.



Maçlarda görev yapan temsilerimizle ne maçtan önce, ne de maçtan sonra maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak hiçbir durumda hiçbir görüşme yapmadım, hiçbir telkinde, tavsiyede bulunmadım, her hangi bir kulüp, takım, kişi,zümre hakkında olumlu ya da olumsuz ayrıcalık belirtecek hiçbir ifadede bulunmadım.



Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı makamından maddi kazanç sağladığım, mentörlüğü de bu sebeple yine maddi amaçla yaptığım iddiaları, yazan kötü niyetli kişilerin ayrıca bilgisizliklerini ve şahsıma karşı kasıtlarını ortaya koymaktadır. Son üç dönemdir, ülkemizin değerli hakem ve gözlemcilerinin çok büyük orandaki teveccühleri ile sürdürdüğüm genel başkanlık görevi, hiçbir maddi çıkar beklemeksizin yürütülen fahri bir görevdir. Bu görevim boyunca ise, haberde yazıldığının tam aksi bir biçimde hakemlerimizin ve gözlemcilerin haklarının savunulması, özlük haklarının iyileştirilmesi, kamuda görev yapan hakemlerin yaşadığı sorunların giderilmesi gibi tüm hakem ve gözlemcilerin takdirini kazanan geçmiş kariyerim, üst üste üçüncü kez göreve seçilmemi sağlayan olgulardır.



Haber bile denilemeyecek, hiçbir şekilde en ufak gerçeklik payı olmadığından eleştiri olarak bile kabulü mümkün olmayan iftira niteliğindeki söz konusu yazılara karşı her türlü hukuki ve cezai işlem hakkımı saklı tutarak, kamuoyu nezdinde şahsımı küçük düşürmeye yönelik ifadeleri şiddetle reddettiğimi ifade ediyor, söz konusu maksatlı ifadeleri kullanan şahısları tüm kamuoyu nezdinde bir kez daha kınıyorum. - İstanbul

