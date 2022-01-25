Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişiyi, ablasına sosyal medya hesabından tanışmak için mesaj attığı gerekçesiyle darbederek, bıçakla yaralayan 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.
S.G (17) bir arkadaşı ile Tepebaşı Mahallesi'nde karşılaştığı L.V'yi (37), ablası A.G'ye sosyal medya hesabından tanışma amaçlı mesaj attığı gerekçesiyle darbederek bacağından bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan L.V. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Darp ve bıçakla saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ablasına sosyal medyadan mesaj atan kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika