Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı

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Malatya'da 6 ayrı suçtan aranan O.A., düzenlenen operasyonda banyonun havalandırma kısmında yakalandı. O.A., polis merkezine götürülerek cezaevine teslim edilecek.

04.05.2024 09:11
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Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı

MALATYA - Malatya'da 6 ayrı suçtan aranan şahıs, düzenlenen operasyonda banyonun havalandırma kısmında yakalandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 6136 SKM, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile 3 farklı "silahla tehdit" toplamda 6 farklı suçtan aranan ve 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçmaya çalışan O.A. yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A.'nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı - Son Dakika

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