Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı - Son Dakika
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Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı

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Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma ihtimaline karşı Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile prensipte anlaştı. Antalyaspor'un Alex de Souza ile görüşmelerine iki ay önce başladığı ve bu hafta Brezilyalı teknik adamın Antalya'ya geldiği belirtildi.

04.05.2024 10:12  Güncelleme: 10:35
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Teknik direktör Sergen Yalçın ile yol devam edilip edilmeyeceği henüz netleşmeyen Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da alternatif arayışları erken başladı. Kırmızı-beyazlıların gündemine Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim geldi.

SERGEN YALÇIN'IN ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Nuri Şahin'in görevi bırakmasının ardından Antalyaspor'da göreve gelen Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor. Deneyimli hocanın Antalyaspor ile olan sözleşmesinde 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Akdeniz ekibiyle 18 maça çıkanYalçın 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

ALEX DE SOUZA, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile prensipte anlaştı. Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan 45 yaşındaki genç teknik adam, son olarak ülkesinin takımlarından Avai'de görev yapmıştı.

ANTALYA'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde Antalyaspor'un Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı aktarıldıç. Ayrıca Brezilyalı teknik adamın bu hafta Antalya'ya geldiği de belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Galatasaray Spor kulübü: Alex bu ülkede çok sevilen nadir futbolculardan biri. İnşallah başarılı olursun. 0 0 Yanıtla

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