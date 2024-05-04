Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, İstanbul'da ekmek fiyatlarının iki hafta içinde artabileceğini belirtti. Kolivar, ekmeğin fiyatının 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabileceğini ifade etti.

04.05.2024 10:04
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Her sofranın vazgeçilmezi olan ve en fazla tüketilen gıdalar arasında yer alan ekmeğe yeni bir zam yapılması gündemde. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, bu ayın 15'inden sonra, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini ve 15 lirayı bulabileceğini açıkladı.

"FIRIN KİRALARI 140 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI"

İstanbul'da Şişli, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Cihan Kolivar, "Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul'un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi" diye sordu.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yolda! '15 lirayı bulabilir'

"SEMTLERE GÖRE FİYAT 15 LİRAYI BULABİLİR"

Kolivar, "Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15'inden sonra, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir" dedi.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yolda! '15 lirayı bulabilir'

"500'DEN FAZLA FIRIN RUHSATSIZ ÇALIŞIYOR"

İstanbul'da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500'den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

"FİYAT BELİRLENMESİNDE BAKANLIK İZNİ HUKUKA AYKIRI"

Ayrıca Kolivar, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınması zorunluluğuna ilişkin kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptal edilmesi için Danıştay'a başvurduklarını söyledi.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yolda! '15 lirayı bulabilir'

NÖBETÇİ FIRIN ÖNERİSİ

İstanbul'da nöbetçi fırın sisteminin uygulanması gerektiğini söyleyen Kolivar, "Örneğin bir mahalledeki 6 fırından 3'ü nöbetçi olabilir. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracağız. Böylece hem çalışanlar dinlenir hem de bu tatil günlerinde iş yerleri dezenfekte edilebilir" dedi.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yolda! '15 lirayı bulabilir'

"FIRINLARDA ÇALIŞACAK KÖLE ARIYORUZ"

Çalışma şartlarının zorluğuna değinen Cihan Kolivar, "Cumartesi yok, pazar yok, bayram tatili yok. İşçi demeye utanıyorum, fırınlarda çalışacak köle arıyoruz, bulamıyoruz. 32-33 bin lira maaşla çalışacak ekmek ustası bulmak çok zor. Usta, gece saat 4'ten, öğlen 4'e kadar çalışıyor. 10 yıldır bu çalışma şartları değişmedi. Bunun düzeltilmesi gerekli" dedi.

Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir

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Son Dakika Ekonomi Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Özgür Kiday: Millet ekmek yiyemez hale gelecek .. 7 0 Yanıtla
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    Bünyamin Ata: Biz de mi:)) 0 0
  • Ankara null: basimizda devlet yokki yazik turk milletine 4 1 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Olsun olsun nasılsa enflasyon ay sonunda düşecek bakanımız söz verdi…. 3 2 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk: Büyüklerimiz halkımızı obeziteden koruyor. Allah razı olsun. 3 1 Yanıtla
  • Yunus Kaba: Bu da zam yapmanın değişik bi tarzı enflasyon pik yapacak sonra düşecek fiyatlar çıkar sonra düşmez daha inanmayın 1 0 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Merhaba canım gunuz aydın olsun arkadaşım su enflasyon ekmek Sudan ucuz 0 1 Yanıtla

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