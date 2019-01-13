Son Dakika Haberleri: Ablasını Öldüren Babasının Yerine Suçu Üstlendi: Baba Tutuklandı, Oğlu Serbest (2)

Ablasını Öldüren Babasının Yerine Suçu Üstlendi: Baba Tutuklandı, Oğlu Serbest (2)

56 dakika önce

BABA İTİRAF ETTİ VE TUTUKLANDI, OĞLU SERBESTKocaeli'nin Gebze ilçesinde, ablası Suzan Keleş'i (28) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan Sinan G.'nin çelişkili ifadeleri üzerine babası Ali Osman G.(65), Suzan Keleş'in eşi Cafer K., annesi Asiye G., ablası Sultan U.

Ablasını Öldüren Babasının Yerine Suçu Üstlendi: Baba Tutuklandı, Oğlu Serbest (2), System.String[]
BABA İTİRAF ETTİ VE TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ablası Suzan Keleş'i (28) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan Sinan G.'nin çelişkili ifadeleri üzerine babası Ali Osman G.(65), Suzan Keleş'in eşi Cafer K., annesi Asiye G., ablası Sultan U., ablasının eşi Hikmet U.'nun ifadeleri alındı. Asiye G., Sultan U. ve tanık B.G. ifadeleri alınarak savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Sinan G., Ali Osman G., Hikmet U. ve Cafer K. ise adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan Hikmet U. ve Cafer K. serbest bırakılırken, cinayeti üstlenmeye çalıştığı anlaşılan Sinan G., adli kontrolle serbest bırakıldı. Baba Ali Osman G. ise tutuklandı.

BORÇLARI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Ali Osman G.'nin kızının borçlarını ödediğini, ancak yeni borçları nedeniyle tartıştığını, bu nedenle çıkan tartışma sonucu kızını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olayın ardından ise Sinan G.'nin tabancayı alarak adliyeye gidip suçu üstlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

Gebze, Ali Osman, 3. Sayfa
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