ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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Çin'den yola çıkan China Railway Express yük treni, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
Çin'den yola çıkan China Railway Express yük treni, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçti. Kazlıçeşme'den Canlı Yayındayız.
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