ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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5 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'na yılbaşı için alınan önlemleri yerinde inceliyor. Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti