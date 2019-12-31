ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'na yılbaşı için alınan önlemleri yerinde inceliyor.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'na yılbaşı için alınan önlemleri yerinde inceliyor. Canlı yayındayız.


Mustafa Çalışkan, İstanbul Valisi, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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