Vincent Aboubakar: "Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim" - Son Dakika

Vincent Aboubakar: "Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim"

13.10.2020 16:57
Vincent Aboubakar:

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yarım kalan hikayenin devamını yazmak için siyah-beyazlı kulübe geldiğini söyledi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yarım kalan hikayenin devamını yazmak için siyah-beyazlı kulübe geldiğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aboubakar, "Beni sıcak bir şekilde karşılayan takım arkadaşlarıma, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim. Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Ruhen kendimi meydan okumaya hazır hissediyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. " dedi.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılması ile ilgili açıklamada bulunan Kamerunlu oyuncu, "Geçmişte buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konuydu. Menajer ve kulüp arasında anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum ama yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Porto'da da sözleşmem vardı. Yeniden sahalara dönüp maç temposu kazanmayı tercih ettiğim için buradayım." şeklinde konuştu.

Sakatlanması halinde kontratının sona ermesinin kontratında yer aldığını ifade eden Aboubakar, "Böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarın bu şartlar altında sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun süre sakatlık nedeniyle oynamadım ama şu anda çok iyiyim ve oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok şu anda." ifadelerini kullandı.

"Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi"

Porto'da uzun süre forma giyememesinin sebebine değinen golcü oyuncu, "Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Sakatlık dönenime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. O dönemden sonra da buradayım. Bana güvenen bir kulübe döndüm. Burada oynayıp güven tazeleyeceğim. Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi. Antrenmanlarda yüzde yüzümüzü verdim. Oynadığım bir maçta iki gol attım ama sonrasında forma şansı bulamadım. Hoca seçimiydi. Antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımın desteğini hissedebiliyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Gün geçtikçe daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Kendisini forvet bölgesinde daha iyi hissettiğini aktaran Aboubakar şunları aktardı:

"Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak gelişmek önemli. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun da bir önemi yok. Önemli olan takım olarak gelişmek. Elimizdeki kadroyla yükselmemiz lazım. Nasıl katkı sağlamam gerekiyorsa onu yapacağım. Burada bütün oyuncular kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Birinci, ikinci santrfor şeklindeki söylemlere katılmıyorum. 9 numarayım. Santrfor olarak kendimi rahat hissediyorum. Takıma yardım edeceğim noktada talep edilirse kanat forvet olarak da oynayabilirim."

Beşiktaş'taki iki döneminin kıyaslama yapmasının doğru olmadığını kaydeden golcü futbolcu, "İki dönem hakkında kıyaslama yapmak doğru olmaz. Yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz ama yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp sahaya yansıtmamız gerekiyor. Önce hocamızın ne istediğini anlamalıyız. Çok iyi şeyler olacak." diye konuştu.

"Kalbimin derinliklerinden kimse o taraftarı silemezdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Porto maçı sonrası Portekiz ekibi forması giymesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte üçlü diye adlandırılan tezahüratı yapan Aboubakar maç sonrası yaşananlarla ilgili şunları aktardı:

"Burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi insan topluluğuyla karşılaştım. Kalbimin derinliklerinden kimse o taraftarı silemezdi. O an benim için sanki ölümsüzleşti. Bu seferki Beşiktaş'a gelişimde Vodafone Park'a klip çekmek için sahaya adım attığımda duygulandım. Yaşadığım güzel anlar aklıma geldi. Kupalar kazandım, taraftarlarla birleştiğim anlar aklıma geldi ve çok duygulandım."

Aboubakar, kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak isteyip istemediği yönündeki bir soruya, "Şu an içinde bulunduğum durumda bunu söylemek kolay olmayacaktır. Bu sene iyi bir sezon geçirmem ve sezon sonunu geçirmem lazım." diye cevap verdi.

İspanya'dan da teklifler aldığını kaydeden Aboubakar, siyah-beyazlı kulübü tercih etmesinin sebebini, "Burası benim evim. Kulübü, başkanı, taraftarı tanıyorum. Burası bana güvenen bir kulüp. Burada daha çok süre alacağımı biliyorum. Bunun tadını çıkarmak için buraya geldim." şeklinde açıkladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkisine de değinen Kamerunlu golcü, "Hoca ile teknik ekiple, çalışanlarla, oyuncularla ilişkim iyi. Burada çalışıp bu kulübe bir şeyler katmaya geldim. Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı onların da bana duyacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim
Vincent Aboubakar: Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Futbolcu, Porto, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vincent Aboubakar: 'Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim' - Son Dakika Spor

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