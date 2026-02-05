ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı - Son Dakika
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
05.02.2026 21:44
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya-Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında, tarafların 157'şer esir askerin takas edilmesi konusunda mutabakata vardığını ve bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeler sonucunda ABD, Rusya ve Ukrayna'nın 157'şer esir askerin takasında mutabakata vardığını açıkladı. Bu, 5 ay sonra yapılan ilk takas olma özelliğini taşıyor.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA 5 AY SONRA İLK TAKAS

Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-Rusya-Ukrayna arasında Abu Dabi'de süren görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, 4-5 Şubat'ta yapılan görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 157'şer esir askeri serbest bırakma konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğuna dikkati çekti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER SÜRECEK

İki gün boyunca heyetlerin ateşkesin uygulanması ve askeri faaliyetlerin durdurulması dahil halen çözüme ulaşmamış konular hakkında görüştüğünü aktaran Witkoff, heyetlerin kendi ülkelerine rapor sunmayı ve gelecek haftalarda üçlü görüşmeleri sürdürmeyi kararlaştırdığını kaydetti.

ABD ve Rusya'nın Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich liderliğinde askeri diyalog kurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildiren Witkoff, bu iletişim kanalının "barışın sağlanması ve sürdürülmesi için hayati önem taşıdığını" ifade etti.

Witkoff, heyetlerin görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini ilettiğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiğini, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği bildirmişti.

İSTANBUL'DAKİ SÜREÇTE DE ESİR TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs 2025'te yapılan müzakerelerde iki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" kapsamlı esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulmasının ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Taraflar, 2 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerine ait dondurulmuş cesetlerin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yine İstanbul'da yapılan Temmuz 2025'teki görüşmelerde 1200 kişilik bir takas daha yapılması ve 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması gibi hususlarda anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
