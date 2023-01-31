Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti - Son Dakika
Üye Girişi

Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti

31.01.2023 13:15

Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti.

Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu. Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

Kameralara yansıyan olayda kurtların sıkıştırdıkları ineğe mahallede saldırdıkları görülüyor. Daha sonra kurtlardan kaçan inek mahallenin dışına çıkıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Aç kalan kurtlar mahalleye indi, ineği telef etti Aç kalan kurtlar mahalleye indi, ineği telef etti Güreşte Türkiye Şampiyonası mücadesi büyükler kategorisinde sürecek Güreşte Türkiye Şampiyonası mücadesi büyükler kategorisinde sürecek

Kurşunlu, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna "Varsa böyle birisi çıkıp açıklasın" diyerek cevap verdi
13:15 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Valencia! Alex'i tahtından etmek üzere
13:10 Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik
13:06 Ne yaptın sen Valencia! Alex'i tahtından etmesine ramak kaldı
13:02 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna meydan okuyarak karşılık verdi: Varsa böyle birisi çık açıkla
12:48 22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim
12:54 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
12:47 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış
12:25 26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
11:50 Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 13:27:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement