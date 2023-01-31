Olay, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu. Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü.

Kaynak: İHA

Kurşunlu, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aç kalan kurtlar ineği böyle telef etti - Son Dakika

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