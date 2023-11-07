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Aç kurtlar onlarca hayvanın bulunduğu çiftliğe daldı - Son Dakika

Aç kurtlar onlarca hayvanın bulunduğu çiftliğe daldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 09:12

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar 2 ineği yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar 2 ineği yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAHİBİ GELİNCE KURTLAR KAÇTI

İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aç kurt sürüsü 270 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe girdi. Hayvanlar büyük panik yaşarken, kurtların saldırdığı 2 inek yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibinin gelmesi üzerine kurtlar uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Bünyan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aç kurtlar onlarca hayvanın bulunduğu çiftliğe daldı - Son Dakika
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