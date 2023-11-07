Kayseri'nin Bünyan ilçesinde büyükbaş çiftliğine saldıran aç kurtlar 2 ineği yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aç kurt sürüsü 270 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe girdi. Hayvanlar büyük panik yaşarken, kurtların saldırdığı 2 inek yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çiftlik sahibinin gelmesi üzerine kurtlar uzaklaştı.
Son Dakika › Yaşam › Aç kurtlar onlarca hayvanın bulunduğu çiftliğe daldı - Son Dakika