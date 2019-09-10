Acarlar Parkı'na Funda Sakman'ın ismi verildi

Aydın'ın İncirliova Belediyesi Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar mahallesinde eski vali Hüseyin Avni Coş ismiyle açılan ancak daha sonra bu ismi kaldırılan parka geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman'ın isminin verildiğini söyledi.

Acarlar Mahallesinde 2011 yılında "Vali Hüseyin Avni Coş Parkı" olarak açılan parkın 2013 yılında Acarlar Parkı olarak değiştirilmesinin ardından Funda Sakman Parkı olarak yeniden isimlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Funda Sakman'ın ailesi ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende gazetecilere açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin başarılı bir öğrencisi olarak üniversiteden mezun olan Funda Sakman'ın Burdur'da atandığı göreve giderken trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdiğini, bu nedenle parka onun ismini vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

Parkın eski valilerden Hüseyin Avni Coş'un ismiyle açıldığını, daha sonra bu ismin 2013 yılında ilçe belediye meclisi kararıyla kaldırıldığını anlatan Kaya, buna rağmen parkın isminin eski haliyle anılmaya devam ettiğini dile getirdi.

İYİ Partili Kaya, şöyle konuştu:

"Burada Vali Hüseyin Avni Coş ismi vardı. Bu ismin buraya yakışmadığını, bu valinin 15 Temmuz'da yaptığı hareketleri, sonradan çıkan durumları duyunca onun burada adının yazılmasının bir yakışığının olmadığını düşündük. Bu nedenle parkın ismini Funda Sakman olarak değiştirdik."

Parka kızının isminin verildiğini son anda öğrendiğini ifade eden baba Mustafa Sakman ise "Böyle bir şey beklemiyordum, sürpriz oldu. Emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun." dedi.

Funda Sakman Parkı, vatandaşlara aşure ikramının ardından hizmete açıldı. Parkın açılışını Belediye Başkanı Kaya, baba Mustafa ve anne Türkan Sakman birlikte yaptı.

Acarlar'da dönemin belde belediyesi tarafından yaptırılan parka Vali Hüseyin Avni Coş Parkı ismi verilmiş, parkın açılışını dönemin Aydın Valisi Coş yapmıştı.

Daha sonra belde statüsünden mahalleye dönüşen Acarlar'da 9 Eylül 2013'te ise alınan meclis kararıyla parkın ismi Acarlar Parkı olarak değiştirilmişti.