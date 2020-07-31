Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar taburcu edildi.

Ambulanslarla da getirilen yaralılardan kimisi kurban kesimine başlamadan kendilerini yaraladıkları gözlemlenirken, kimisi de başkalarının bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen acemi kasaplar genellikle parmak, kol ve bacaklarını yaralandığı görüldü.

- Kahramanmaraş 'ta hastaneye getirilen acemi kasapların genellikle parmak, kol ve bacaklarından yaralandığı görüldü

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:44

Kaynak: İHA

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