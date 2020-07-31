Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

Acemi kasaplar hastanelik oldu
- Kahramanmaraş'ta hastaneye getirilen acemi kasapların genellikle parmak, kol ve bacaklarından yaralandığı görüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.
Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen acemi kasaplar genellikle parmak, kol ve bacaklarını yaralandığı görüldü.
Ambulanslarla da getirilen yaralılardan kimisi kurban kesimine başlamadan kendilerini yaraladıkları gözlemlenirken, kimisi de başkalarının bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenildi.
Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar taburcu edildi.