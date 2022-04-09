Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş

09.04.2022 00:57
Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş

Denizli'de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı sokak ortasında öldüren uzman çavuşun bir süre önce açığa alındığı ve ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Denizli'de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı sokak ortasında öldüren uzman çavuşun bir süre önce açığa alındığı ve ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal (63), bugün öğle saatlerinde askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bir dönem bakıcılığını da yapan uzman çavuş Musa A. (28) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

Ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ın hayatını kaybettiği cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Dr. Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına bir süre önce bakıcılık yapan Musa A'nın, Ünsal'dan 15 bin TL borç para aldığı, doktorun bu parayı geri talep etmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce Ünsal'ın evinde görüşen taraflar arasında husumet başladığı, Musa A.'nın bugün konuşmak için Dr. Ünsal'ın Acıpayam'da at yetiştirdiği bahçe evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Dr. Naim Ünsal'ın hayatını kaybettiği cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan uzman çavuş Musa A.'nın Tavas ilçesinde faaliyet gösteren bir galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada bir süre önce açığa alındığı öğrenildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu! Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu! Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi! Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!

Kadın Hastalıkları, Denizli, Doğum, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:35:52. #1.12#
SON DAKİKA: Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement