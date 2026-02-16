Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı - Son Dakika
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı

16.02.2026 21:15  Güncelleme: 21:22
Psikolog Esra Özbey sosyal medyadan paylaştığı videoda, boşanmaların psikologlar yüzünden arttığını söyledi. Özbey, "Boşanmalar psikologlar yüzünden arttı. Aile terapistleri ne zaman insanlara evlilikte asıl önemli olan şeyin aşk ve kendilerini değerli hissetmeleri olduğunu vurguladı boşanmalar ciddi patlak verdi." dedi.

Psikolog Esra Özbey, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda son yıllarda artan boşanma oranlarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Boşanmaların sorumlusu olarak meslektaşlarını işaret eden Özbey, aile terapistlerinin evlilikte bireysel mutluluğu ve aşkı ön plana çıkarmasının aile kurumuna zarar verdiğini savundu.

PSİKOLOGLARDAN AİLE TERAPİSTLERİNE ELEŞTİRİ

Özbey, terapistlerin danışanlarına sürekli "değerli hissetme" ve "aşk" vurgusu yapmasının, eşler arasındaki toleransı azaltarak ayrılıkları tetiklediğini öne sürdü.

Özbey'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar ve kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı takipçiler Özbey'in "bireyselleşme" eleştirisine destek verirken, pek çok uzman ise boşanmaların temelinde ekonomik şartlar, toplumsal değişim ve şiddet gibi çok daha karmaşık nedenler yattığını belirtti.

"BOŞANMALAR PSİKOLOGLAR YÜZÜNDEN ARTTI"

Özbey videoda, "Boşanmalar psikologlar yüzünden arttı. Aile terapistleri ne zaman insanlara evlilikte asıl önemli olan şeyin aşk ve kendilerini değerli hissetmeleri olduğunu vurguladı boşanmalar ciddi patlak verdi." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    net tespit Aferim 8 0 Yanıtla
  • Bucak Bucak:
    vicdan çok önemli bir şey… 6 0 Yanıtla
