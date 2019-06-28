Açık hava'da Ebru'lu günler...
1 saat önce
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne hat-trick'le dönüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
Başarılı sanatçı, 6 yıllık hasreti Türkiye'nin en büyük dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 3 günlük konser serisiyle bitiriyor!
Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmaya hazırlanan Gündeş, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde sevenleriyle yılların hasretini giderecek. 5 yıllık suskunluğuna geçtiğimiz aylarda çıkarttığı ''Aşık'' albümüyle son veren Ebru Gündeş, yeni albümünden ve efsaneleşen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla izleyenlere müzik dolu 3 gün yaşatacak.
Poll Production organizasyonu ve Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda yapılacak 3 günlük konserler serisi, Gündeş hayranlarını sanatçıya ve şarkılarına doyuracak.
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