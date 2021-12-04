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ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ - Son Dakika

ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ

04.12.2021 10:51

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, yılbaşı önce sahte içki konusunda uyarılarda bulundu.

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, yılbaşı önce sahte içki konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Tatlı, 'Sahte içki zehirlenmeleri, acil doktorları olarak gördüğümüz tüm zehirlenmeler arasında en tehlikelilerinden biri. Genelde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Ölümcül olmasa bile körlükle sonuçlanabiliyor. Körlükte çok ciddi bir uzuv kaybıdır" dedi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, alkolün yoğun olarak tüketildiği yılbaşı öncesi sahte içki konusunda uyarılarda bulundu. Van'da da sahte içki zehirlenmesiyle acil servise başvuranların olduğunu belirten Dr. Tatlı, "Sahte içki zehirlenmesiyle maalesef Van'da da acil servisimize gelen vakalar oluyor. Yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda Van'da ve Türkiye'nin diğer kentlerinde ciddi manada sahte içki ele geçiriliyor. Sahte içki konusunda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Sahte içki zehirlenmelerinin, acil doktorlar olarak gördükleri tüm zehirlenmeler arasında en tehlikelilerinden olduğuna dikkat çeken Dr. Mehmet Tatlı, 'Genelde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Ölümcül olmasa bile körlükle sonuçlanabiliyor. Körlük çok ciddi bir uzuv kaybıdır" diye konuştu.

'ÖLÜM VEYA KÖRLÜKLE SONUÇLANIYOR'

Özellikle yılbaşı öncesi yüksek miktarda sahte içki üretimi olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Tatlı, 'Bir hekim olarak halkımızın öncelikle alkolden uzak durmasını öneririz. Fakat illaki alkol alacaklarsa da özellikle bandrollerine, aldıkları yerlere ve fiyatlarına dikkat etmeleri lazım. Ucuz alacağız diye merdiven altı yerlerden kullanacakları alkoller onların ölümüne neden olabilir. Bizim gördüğümüz alkol bağımlısı kişiler bu yöntemlere başvuruyorlar. ve maalesef ölümle veya körlükle sonuçlanıyor. Bu vatandaşlarımızın veya yakınlarının bu kişileri alkol rehabilitasyon merkezlerine getirip tedavilerini yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ
ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ
ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ
ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ
ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ

Mehmet Tatlı, Yılbaşı, Van, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ACİL DOKTORUNDAN SAHTE İÇKİ UYARISI: TÜM ZEHİRLENMELERDEN EN TEHLİKESİ - Son Dakika
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