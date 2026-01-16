Acil Sağlık Hizmetleri 7/24 Aktif

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, geçen yıl 7 milyonu aşkın hasta ve yaralının kara ambulanslarıyla hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında ve her türlü iklim koşulunda acil sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

Geçen yıl hizmete alınan 856 yeni ambulansın filoya dahil edilmesiyle kara ambulans sayısının 6 bin 308'e ulaştığını belirten Çınar, ambulans istasyon sayısının da 3 bin 600'ü aştığını kaydetti.

Mevsim koşulları nedeniyle bu dönemde en çok sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile solunum sistemi rahatsızlıklarına bağlı vakaların görüldüğünü ifade eden Çınar, şunları söyledi:

"Geçen yıl 7 milyonu aşkın hasta ve yaralı kara ambulanslarıyla hastanelere nakledildi. Ortalama her yıl bu seviyelerde vaka taşıyoruz. Artan nüfus ve filomuzun genişlemesiyle birlikte bu sayı yıllar itibarıyla artış gösteriyor."

Çınar, her türlü coğrafi ve iklim şartında hastalara ulaşabilmek amacıyla 226 paletli ambulans, 20 snow track, 62 dört sedyeli ambulans, 93 yoğun bakım ve obez ambulans ile 54 motosiklet ambulansın da hizmet verdiğini aktardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış şartlarının ağır geçtiğine işaret eden Çınar, "Yolların kapalı olduğu durumlarda ulaşım süresini kısaltmak amacıyla kar paletli ambulanslar aktif olarak görev yapıyor. Filomuzun çeşitlendirilmesi, her koşulda hizmet verebilmemiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Deniz ambulanslarının 2007'de hizmete girdiğini hatırlatan Çınar, "İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir'de aktif olarak görev yapan 7 deniz ambulansımız bulunuyor. Hizmete girdikleri tarihten bu yana 40 binin üzerinde vaka nakli gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

"GÖKBEY, uzun menzilli görevlerde kullanılacak"

Uçak ambulansların yurt içi ve yurt dışı görevlerde kullanıldığını belirten Eray Çınar, "Uçak ambulanslarımız 2010'da hizmete başladı. 2025'te binin üzerinde vaka nakli gerçekleştirildi." dedi.

Helikopter ambulansların ise 15 ilde konuşlu olduğunu ifade eden Çınar, bu yıl içinde yerli ve milli GÖKBEY helikopterlerinin filoya dahil edileceğini söyledi.

Çınar, "2025'te helikopter ambulanslarla yaklaşık 4 bin vakanın nakli sağlandı. GÖKBEY helikopterleri daha uzun menzilde görev yapabilecek, aynı anda iki hasta taşıyabilecek ve uzun mesafeli nakillerde önemli katkı sunacak. Gece görüş kabiliyeti konusunda da çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

"Akıllı bileklik uygulaması Türkiye geneline yayılacak"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Çınar, Elektronik Vaka Sistemi Projesi kapsamında tüm ambulanslara kamera sistemi kurulduğunu ve ekiplerin mobil cihazlarla desteklendiğini hatırlattı.

Bu sistem sayesinde ambulans ekiplerinin canlı trafik verilerini kullanarak olay yerine ve hastaneye en kısa sürede ulaşabildiğini aktaran Çınar, ambulans içinde yapılan tüm işlemlerin anlık olarak sisteme girildiğini, verilerin komuta kontrol merkezinden takip edilebildiğini kaydetti.

Kamera sistemleriyle hasta, hasta yakını ve personelin güvenliğinin artırıldığını vurgulayan Çınar, "Bu dijitalleşmeyi 81 ilde tamamladık. Elektronik Vaka Sistemi'nin bir bileşeni olan akıllı bileklik uygulamasının pilot çalışmasını da tamamladık. Tüm hasta ve yaralıların kimliklendirilmesi ve süreçlerinin dijital takibi artık mümkün." ifadelerini kullandı.