ACİL SERVİS HEMŞİRESİ "ÇALIŞMA KOŞULLARI" GEREKÇE GÖSTERİLEREK OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ - Son Dakika

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ "ÇALIŞMA KOŞULLARI" GEREKÇE GÖSTERİLEREK OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

24.12.2020 18:13
ACİL SERVİS HEMŞİRESİ

PANDEMİ hastanesi olarak belirlenen Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki Nadire Aslan, eşine açtığı boşanma davasında mahkemenin, 4 yaşındaki oğlunun geçici velayetini, yerinde inceleme yapmadan eksik incelemeyle verilen bir...

PANDEMİ hastanesi olarak belirlenen Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki Nadire Aslan, eşine açtığı boşanma davasında mahkemenin, 4 yaşındaki oğlunun geçici velayetini, yerinde inceleme yapmadan eksik incelemeyle verilen bir pedagog raporuna dayandırarak, babaya vermesine tepki gösterdi. Mahkeme kararında, geçici velayetin babaya verilmesinin gerekçelerinden birinin "annenin mevcut çalışma koşulları" olarak gösterildiğini belirten Aslan "Bir hemşire olarak pandemi nedeniyle iş yoğunluğumuz çok fazla ama tüm sağlık çalışanları aynı durumda. Hepsinin çocuğu var, hiçbirimiz çocuklarımızı ihmal etmiyoruz" dedi.

Nadire Aslan (27) pandemi hastanesi olarak belirlenen Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire olarak görev yapıyor. 5 yıllık evliliğinde, geçen sene eşine boşanma ve zina davası açtı. Mahkeme davanın ilk duruşmasında çocuğun geçici velayetini babaya verdi. Karara gerekçe olarak "Taraflar ve müşterek çocukla yapılan görüşme ile gözlemlere dayanarak annenin mevcut çalışma koşulları, küçüğün anneannenin bakımı ve gözetimi altında olması, küçüğün anneanneye yönelik olumsuz aktarımları ile birlikte, davalı babanın bulunulan aşamada çalışmıyor olması ve küçüğün bakımında etkili rol oynayabileceği" gösterildi. Nadire Aslan'ın mahkemenin bu kararı almasına neden olan pedagog raporunun yerinde gözlem yapılmayıp, eksik incelemeyle hazırlandığını belirterek, "Tek isteğim bu olaya bu kadar kör bakılmasını istemiyorum. Kararı sorgulamıyorum sadece, detaylı incelenmesini istiyorum. Ayrıca bir hemşire olarak pandemi nedeniyle iş yoğunluğumuz çok fazla evet ama tüm sağlık çalışanları aynı durumda. Hepsinin çocuğu var, hiçbirimiz çocuklarımızı ihmal etmiyoruz" dedi.

"PEDAGOG YERİNDE İNCELEME YAPMADAN, YARIM SAATLİK GÖRÜŞMEYLE RAPOR VERDİ"

Nadire Aslan eşine karşı güven problemleri, aldatma ve psikolojik şiddet nedeniyle boşanma davası açtığını belirterek şunları söyledi: "Daha önce Tuna'nın velayeti bana verildi. Mart ayında mahkeme çocuğun babayla görüştürülmesine de karar verdi. İcra yoluna gitmeden çocuğumu teslim ettim. O gün yani teslim ettiğimizde yanağında küçücük bir nokta morluk vardı. Bu iki nokta halindeki morluğu, sanki anneanne şiddet uygulamış gibi göstererek çocuğu almak için kullandılar. Madem böyle bir iddia var ise neden Sosyal İnceleme Raporu (SİR) yarım saatlik incelemeyle veriliyor. Benim çocuğumun yaşadığı yeri görün, çocuğun anneanne yanındaki davranışlarını görün. Ben öncelikle ailemle yaşamıyorum, kız kardeşimle yaşıyorum. Ben olmadığımda çocuğuna kız kardeşi bakıyor. Anneanne sadece destekçi durumunda. Benim annem astım hastası, ben en üst katta yaşıyorum çıkıp gelmiyor ki. Pedagogdan eve gelmesini, yerinde inceleme yapmasını istedim. 'Pandemi nedeniyle ziyaret yapmıyoruz, çok gerekli görürsem gelirim' dedi. İki gün sonra rapor çıktı. Ben duruşma sırasında raporu ve bu raporla çocuğumun velayetinin babaya verildiğini öğrendim."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ EVET AMA, ÇOCUKLARIMIZI İHMAL ETMİYORUZ"Kararda mevcut çalışma koşullarının da oğlunun da gerekçe yapıldığını belirten Aslan "Çalışma koşullarım deniyor kararda. Ben hemşireyim, yoğun çalışıyoruz, pandemi nedeniyle daha yoğun çalışıyorum. Ama benim sağlık çalışanı arkadaşlarım da yoğun çalışıyor, hepimiz nöbet tutuyoruz. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Nöbetten çıktıktan sonra çocuklarımızın yanına geliyoruz, ben de aynısını yapıyordum. Bu çalışma şartları benim çocuğuma vakit ayırmadığım anlamına gelmiyor. Biz pandemi nedeniyle bir mücadelenin içindeyiz, insanlara hem mesleki hem vicdanen yardım etmek zorundayız." diye konuştu.

"BEN KENDİMDE DEĞİLİM, BANA HALAY ÇEKEN VİDEOLAR GÖNDERİYORLAR"Eşinin hayatında olan kişiyle birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığını, bu durumu tespit ederek zina davası açtığını belirten Nadire Aslan "Açılan zina davasında deliler var. Bu karardan sonra eski eşim ve yanındaki kişiden sosyal medya üzerinden psikolojik şiddet görüyorum. Ben üç gündür ne yediğimi ne uykumu bilmiyorum. Bir anne için ne kadar acı bir durum. Ama karşı taraftan, bir baba ve yanındaki kişiden halay çeken videolar geldi. Bunu yapan bir kadın ve buna izin veren de çocuğumun babası. Hepsini mahkemeye sundum" şeklinde konuştu.

"DÜN ALKIŞLADIĞIMIZ BU İNSANA BUGÜN BU GEREKÇEYLE VELAYET VERİLMİYOR"Aslan'ın Avukatı Gülhan Özalp ise mahkemenin çocuğun velayetini babaya verme gerekçelerinin, eksik inceleme ile verilen pedagog raporuna dayandığını belirterek "Eğer çocuğun istismar mağduru olduğu görüşünüz var ise, savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve Aile Bakanlığının bilgilendirilmesi gerekirdi. Bunların hiçbiri bizim dosyamızda gerçekleşmiş değil. Çocukla ilgili rapor yerinde inceleme yapılmadan verildi. Çocuk anneanne bakımında gibi gösterildi ama bakımından anne ve teyze sorumlu. Bu insanlar 24 saat sistemiyle çalışıyor. Çalışma koşullarını hiçbirimiz belirlemiyoruz, işlerini canla başla yapıyor bu insanlar. Dün alkışladığımız insanlara bugün velayetlerini ellerinden almaya dönük eksik raporlar düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ------------Hemşire Nadire Aslan ile röportaj-Avukatı Gülhan Özalp ile röportaj

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
ACİL SERVİS HEMŞİRESİ ÇALIŞMA KOŞULLARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ
ACİL SERVİS HEMŞİRESİ ÇALIŞMA KOŞULLARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

Eğitim Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ACİL SERVİS HEMŞİRESİ 'ÇALIŞMA KOŞULLARI' GEREKÇE GÖSTERİLEREK OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ - Son Dakika


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