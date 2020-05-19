Acil yardım hizmetlerine ücretsiz hızlı ulaşım uygulaması - Son Dakika

Acil yardım hizmetlerine ücretsiz hızlı ulaşım uygulaması

Tepe Güvenlik, Koronavirüs (Covid-19) salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireylere ve sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulama hayata geçirdi.

Acil yardım hizmetlerine ücretsiz hızlı ulaşım uygulaması, System.String[]

Tepe Güvenlik, Koronavirüs (Covid-19) salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireylere ve sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulama hayata geçirdi. Mobil uygulamada sunulan acil durum butonları sayesinde 65 yaş üstü bireyler ve salgın sürecinde hayati öneme sahip olan tüm sağlık çalışanları, ambulans, itfaiye ya da kolluk kuvvetlerinin desteğine yönelik hizmetlere en hızlı şekilde ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Türkiye'nin öncü şirket toplulukları arasında yer alan Bilkent Holding'e bağlı Tepe Güvenlik, Koronavirüs (Covid-19) salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü bireylerin ve sağlık çalışanlarının güvenliği için örnek bir uygulama başlattı. Sektörde öncülük ettiği hizmetlerle hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan Tepe Güvenlik, bu kapsamda en son olarak 65 yaş üstü bireyler ve tüm sağlık çalışanları için ücretsiz bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda 65 yaş üstü bireyler ve tüm sağlık çalışanları ile Tepe Güvenlik kullanıcıları; "Tepe Güvenlik Mobil" uygulamasında sunulan "panik", "ambulans" ve "itfaiye" butonları aracılığıyla, söz konusu acil yardım hizmetlerinden 3 ay süreyle ücretsiz faydalanabilecekler. Uygulama sayesinde 65 yaş üstü bireyler, güvenliklerini tehdit eden bir olayla karşılaştıklarında, bir sağlık sorunu yaşadıklarında herhangi birinden yardım almak adına evlerinden çıkmadan ambulans ve itfaiye yardımından ya da kolluk güçlerinin desteğinden faydalanabilecekler.

TEPE MOBİL ACİL DURUM BUTONLARI

Geliştirilmiş içeriği ile güvenlik hizmetlerini cep telefonuna taşıyan uygulama, kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığı gibi kullanıcılara ekstra güvenlik ve konfor da sunmayı amaçlıyor. Söz konusu hizmetlerden faydalanılması için öncelikle tüm kullanıcıların Tepe Mobil uygulamasını APP Store ve Play Store aracılığıyla cep telefonlarına indirmesi gerekiyor. Uygulamanın güncel sürümünü Play Store veya APP Store'dan indirdikten sonra uygulamayı açıp 'Mobil Acil Durum Kullanıcısı Oluştur' adımından bilgilerini doldurarak talebini ileten kullanıcılar en kısa sürede Tepe Güvenlik müşteri hizmetleri yetkilisi tarafından aranıyor ve yetkilinin yönlendirmeleri sonucu gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla uygulama aktif hale geliyor. Uygulamada; "panik", "ambulans" ve "itfaiye" başlıkları altında üç adet acil durum butonu yer alıyor. Söz konusu hizmetlerden yararlanabilmek için, mobil uygulama üzerinden "panik sinyali", "ambulans sinyali" ve "itfaiye sinyali" butonlarına basılarak ya da IOS işletim sistemi kullanıcıları için sağa doğru kaydırılarak aktif hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra ise butonların aktif hale getirildiğini aktaran bir uyarı mesajı çıkıyor ve kullanıcıların onayı talep ediliyor. Onayın ardından kullanıcılar bu hizmetlerden faydalanabiliyor.

DESTEK TALEPLERİNİ ALARM İZLEME MERKEZİ İLETİYOR

Hizmetler ise aşama aşama şu şekilde ilerliyor; kullanıcılar, panik butonu acil durum hizmetini kullandığında Tepe Alarm İzleme Merkezi devreye giriyor ve kullanıcı tarafından alarm durumunda ulaşılması istenilen kişiler, sırasıyla merkez tarafından aranıyor. Alarm merkezi; ilk ulaşılan kişiye kolluk kuvvetlerinin desteğini talep edip etmediklerini soruyor ve talebe göre kayıtlı ya da belirtilen başka bir adrese kolluk kuvvetlerini yönlendiriyor. Kullanıcıya da kolluk kuvvetlerinin belirtilen adrese yönlendirildiğine dair mesaj gönderiliyor. Kullanıcılar ambulans ya da itfaiye butonu acil durum hizmetini kullandığında da süreç aynı şekilde ilerliyor. Ayrıca söz konusu mobil uygulamanın panik butonu özelliği akıllı saatler üzerinde de kontrol edilebiliyor.

(İHA)

Koronavirüs, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acil yardım hizmetlerine ücretsiz hızlı ulaşım uygulaması - Son Dakika

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