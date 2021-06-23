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Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti

23.06.2021 07:46

Konya'da yaşanan olayda iki katlı müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen ve fenalaşan hamile Kader El İsmail'e ise olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri müdahalesiyle ayakta kalabildi.

Saat 23.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde Suriye uyruklu baba Cihat El İsmail (23) ve hamile eşi Kader El İsmail (21), alt katta misafirliğe gelen amcalarıyla oturdukları sırada, üst katta uyuyan çocukları ikiz Fatma ve Ayşe ile Nuran'ın odasında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları olan akrabaları aileye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER ODAYI SARINCA ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Bu sırada üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, hızla yayınlan yangında alevlerin odayı kaplaması nedeniyle içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti, acılı aile yıkıldı

3 KARDEŞ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada evin ahşap olan tavanı da çöktü. Müdahalenin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yanarak can veren 3 kardeşin cansız bedenini enkaz altından çıkarttı. 3 kardeşin cesetleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE YIKILDI

Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen ve fenalaşan hamile Kader El İsmail'e olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Cihat El İsmail'i de yakınları teselli etti. Soruşturma sürüyor.

Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti

Selçuklu, İtfaiye, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika


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