Açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutuklunun sağlık durumu kritik - Son Dakika

Açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutuklunun sağlık durumu kritik

03.11.2020 16:19
Açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutuklunun sağlık durumu kritik, System.String[]

İsrail hapishanesinde Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla başladığı açlık grevinde 100'üncü güne giren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

İsrail hapishanesinde Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla başladığı açlık grevinde 100'üncü güne giren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevindeki Ahres'in sağlık durumunun ciddiyeti konusunda uyarıda bulundu.

Ebubekir, Ahres'in sağlık durumunun kritik olduğunu ve hayatını kaybetmesi olasılığından endişe duyduklarını ifade etti.

Filistinli tutuklunun serbest bırakılması için uluslararası kurumlarla iletişim kurulduğunu kaydeden Ebubekir, Filistin tarafının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bazı ülkelerin dışişleri bakanlıkları başta olmak üzere uluslararası kurumlara konuyla ilgili mektup gönderdiğini aktardı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutuklunun sağlık durumu kritik - Son Dakika


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