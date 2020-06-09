Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik'ten aylar sonra Türkiye'ye gelen Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programına konuk oldu. Yarışma hakkında samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Cemal Can ve Nisa hakkında da merak edilenler soruları yanıtladı.

"NİSA İÇİN 2-3 AYRI STRATEJİ YAPTIM"

Nisa'nın Survivor'da kendilerini en zorlayan yarışmacı olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Onun için 2-3 ayrı strateji uyguladım ve işe yaradı. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Kim olsa aynı şeyi yapardım" dedi.

"NİSA'YA GİDERSEN GİT DEDİM"

Nisa'nın bir ara yarışmadan çekilmek istemesiyle ilgili konuşan ünlü televizyoncu sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'da kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Nisa da ne yaşıyorsa onu ekrana yansıtan bir yarışmacı ve saklayamıyor. Sadece Nisa değil bir çok yarışmacıyla ben konuşup destek verdim. Benim görevim yarışmacıyı yarışmada tutmak. Dünyanın en zor yarışması ve devam etmek çok zor. Nisa da inanılmaz zorluklar yaşadı. Nisa için 2-3 ayrı strateji uyguladım. Yeri geldi 'Gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıyı iyi hoş edelim alttan alalım ama 3 gün sonra buna alışıyor. 'İstersen gidebilirsin' dedik ve oradan iyi dönüş aldık. Orada tekrar düşünme şansı oldu ve toparladı. Bir yerden sonra bu Nisa'ya kalabilecek bir durumdu. Biz her şeyi yaptık ve döndü. Ama dönmeyebilirdi. Ben yüzde 50-50 olarak görüyordum bırakmasını veya devam etmesini. Nisa'nın bırakması durumunda bunu yarışmacılara ve seyircilere açıklamak için acil durum konseyi toplantısı bile yaptık."

"CEMAL CAN BİR ÇÖKÜŞ YAŞADI"

Cemal Can'ın Survivor'da çok kötü bir dönem yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Cemal Can'ın Nisa'dan bir gram farkı yoktu. Bir ada konseyinde bakışları, hareketleri dikkatimi çekmişti. Adeta bitmişti. Tam bir çöküş yaşamıştı. Survivor hayatı bitmişti. Gittim kendisiyle bir konuşma yaptım. Survivor'ı burada bırakıp ayrılmasının çok kolay olduğunu ama geri dönüşünün imkansız olduğunu anlattım. Cemal Can'a 'Bunu bir daha yaşayamacaksın' dedi. Survivor'da yarışmacıyı olmayı yaşamak kolay işler değil. Burası paranın geçmediği bir yer. Çok paran olsa da burada yarışamazsın. Survivor'da bu duyguyu yaşamak bambaşka bir olay" şeklinde konuştu.