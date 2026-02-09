(TBMM) - Çocuklarını şiddet olaylarında, trafik kazalarında kaybeden ve adalet arayan aileler TBMM'yi ziyaret etti. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mağdur ailelerin adalet aradığını belirterek, "Bu insanlar acılarını teşhir etmek için değil, adaletin yokluğunu ifşa etmek için, çocuklarının katilleri cezalandırılsın, güçlüler gerçeklerin üstünü kapatmasın diye bu mücadeleyi veriyorlar. Türkiye bugün sadece ekonomik bir kriz yaşamıyor. Türkiye bugün bir hukuk krizinin, bir adalet krizinin, bir vicdan krizinin içindedir' dedi.

Çocuklarını çeşitli olaylarda kaybeden ailelerden oluşan Mağdur Aileler Platformu TBMM'ye ziyarette bulundu. Mağdur ailelerle basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, cinayetlerde, şiddet olaylarında, trafik kazalarında yaşamını yitiren başta Ahmet Minguzzi olmak üzere 97 kişinin isimlerini saydı. İsimler sayılırken "Burada" diyen aileler, gözyaşlarını tutamadı.

Kılıç, mağdur ailelerin Meclis'i ziyaret ettiğini belirterek, "Karşınızda adalet ararken hayatı yarım bırakılmış ailelerle birlikte duruyoruz. Evlatlarını toprağa vermiş, umutlarını mahkeme koridorlarında tüketmiş, yas tutmaya bile fırsat bulamadan adliye önlerine sürüklenmiş anne, babalarla birlikteyiz. Bu insanlar bağırmayı seçmedi. Bu insanlar susturulmayı reddetti. Bu insanlar acılarını teşhir etmek için değil, adaletin yokluğunu ifşa etmek için, çocuklarının katilleri cezalandırılsın, güçlüler gerçeklerin üstünü kapatmasın diye bu mücadeleyi veriyorlar. Türkiye bugün sadece ekonomik bir kriz yaşamıyor. Türkiye bugün bir hukuk krizinin, bir adalet krizinin, bir vicdan krizinin içindedir" dedi.

"Neden yurttaşlar adaleti sosyal medya paylaşımlarında arıyor"

Çocuklar sokakta, kadınlar evde, gençler trafikte, yurttaşlar iş yerinde öldükleri, devletin ise bu ölümleri önlemek yerine seyrettiğini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda münferit olaylar yok. Karşımızda sistematik bir çöküş var. Şiddet normalleşiyor, suç sıradanlaşıyor. Cezasızlık devlet politikası haline geliyor. Türkiye bugün açık bir sosyal kriz, hatta bir sosyal çöküş yaşamaktadır. Annelerin, babaların gözünden sakındığı; el bebek gül bebek büyüttüğü evlatları; okulda, sokakta, parkta, kafede, toplu taşımada, trafikte, iş yerinde vahşice hayatını kaybediyor. Yeni nesil sokak çeteleri, uyuşturucu ağları, kontrolsüz şiddet, trafik terörü, uzun yargılamalar ve tabii cezasızlık… Bu tabloya baktığımızda karşımızda münferit olaylar değil, önlenmeyen, görmezden gelinen ve normalleştirilen bir şiddet düzeni görüyoruz. Soruyoruz, neden bu aileler evlerinde değil de adliye önlerinde? Neden yurttaşlar adaleti sosyal medya paylaşımlarında arıyor? Çünkü bu ülkede insanlar iktidarın yargısına inanmıyor."

Bugün insanların başlarına birşey gelirse adaletin yerini bulmayacağını düşündüğünü, bunun bir algı değil iktidarın yarattığı gerçeklik olduğunu vurgulayan Kılıç, "Artık şunu açıkça söylemek zorundayız: Bu ülkede sadece suçlar travma yaratmıyor, adalet sistemi de travma yaratıyor. Evladını kaybeden bir anne, yas tutmak yerine dilekçe yazmayı öğreniyor. Bir baba, mezarlık yerine adliye koridorlarını mesken tutuyor. Bu tablo bir kader değil, bu tablo bir tercihtir. ve bu tercih, iktidarın tercihidir" diye konuştu.

"Meclis bugün susuyorsa, bu suskunluğun bedelini çocuklarımız, gençler, kadınlar canıyla ödüyor"

Mecliste önleyici mekanizmalar için öneriler sunduklarını, araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini, yasa teklifleri verdiklerini anlatan Kılıç, "Ama ne oldu? Hepsi bekletildi, hepsi görmezden gelindi, hepsi siyasi hesaplara kurban edildi. Meclis bugün susuyorsa, bu suskunluğun bedelini çocuklarımız, gençler, kadınlar canıyla ödüyor. Bir anne olarak söylüyorum; çocuğunuzu korumak için her şeyi yaparsınız ama devlet görevini yapmazsa, hiçbir anne ve baba tek başına yeterince güçlü olamaz. Biz Mağdur Aileler Platformu'nun yanındayız, şuna inanıyoruz: Adalet sadece mahkeme kararlarından ibaret değildir. Adalet önlem almaktır, adalet korumaktır, adalet, mezar taşından sonra değil, hayatın içinde kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu adaletsizliğin normalleşmeyeceğini, bu dosyaların kapanmayacağını söyleyen Kılıç, "Bu ülke yurttaşını yalnız bırakan bir iktidarla yaşamaya mahküm değildir. Çünkü adalet, dosyalar kapandığında değil; bir annenin içi rahatladığında, bir çocuk güvenle sokağa çıktığında, bir baba başını yastığa huzurla koyduğunda, bir yurttaş devlete yeniden güvendiğinde var olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ailelerle birlikte suçlular cezasını bulana, bu adaleti kurana kadar susmayacağız" diye konuştu.