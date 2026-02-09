Adalet Arayan Aileler TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adalet Arayan Aileler TBMM'yi Ziyaret Etti

09.02.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiddet ve trafik kazalarında çocuklarını kaybeden aileler, adalet için TBMM'ye geldi.

(TBMM) - Çocuklarını şiddet olaylarında, trafik kazalarında kaybeden ve adalet arayan aileler TBMM'yi ziyaret etti. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mağdur ailelerin adalet aradığını belirterek, "Bu insanlar acılarını teşhir etmek için değil, adaletin yokluğunu ifşa etmek için, çocuklarının katilleri cezalandırılsın, güçlüler gerçeklerin üstünü kapatmasın diye bu mücadeleyi veriyorlar. Türkiye bugün sadece ekonomik bir kriz yaşamıyor. Türkiye bugün bir hukuk krizinin, bir adalet krizinin, bir vicdan krizinin içindedir' dedi.

Çocuklarını çeşitli olaylarda kaybeden ailelerden oluşan Mağdur Aileler Platformu TBMM'ye ziyarette bulundu. Mağdur ailelerle basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, cinayetlerde, şiddet olaylarında, trafik kazalarında yaşamını yitiren başta Ahmet Minguzzi olmak üzere 97 kişinin isimlerini saydı. İsimler sayılırken "Burada" diyen aileler, gözyaşlarını tutamadı.

Kılıç, mağdur ailelerin Meclis'i ziyaret ettiğini belirterek, "Karşınızda adalet ararken hayatı yarım bırakılmış ailelerle birlikte duruyoruz. Evlatlarını toprağa vermiş, umutlarını mahkeme koridorlarında tüketmiş, yas tutmaya bile fırsat bulamadan adliye önlerine sürüklenmiş anne, babalarla birlikteyiz. Bu insanlar bağırmayı seçmedi. Bu insanlar susturulmayı reddetti. Bu insanlar acılarını teşhir etmek için değil, adaletin yokluğunu ifşa etmek için, çocuklarının katilleri cezalandırılsın, güçlüler gerçeklerin üstünü kapatmasın diye bu mücadeleyi veriyorlar. Türkiye bugün sadece ekonomik bir kriz yaşamıyor. Türkiye bugün bir hukuk krizinin, bir adalet krizinin, bir vicdan krizinin içindedir" dedi.

"Neden yurttaşlar adaleti sosyal medya paylaşımlarında arıyor"

Çocuklar sokakta, kadınlar evde, gençler trafikte, yurttaşlar iş yerinde öldükleri, devletin ise bu ölümleri önlemek yerine seyrettiğini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda münferit olaylar yok. Karşımızda sistematik bir çöküş var. Şiddet normalleşiyor, suç sıradanlaşıyor. Cezasızlık devlet politikası haline geliyor. Türkiye bugün açık bir sosyal kriz, hatta bir sosyal çöküş yaşamaktadır. Annelerin, babaların gözünden sakındığı; el bebek gül bebek büyüttüğü evlatları; okulda, sokakta, parkta, kafede, toplu taşımada, trafikte, iş yerinde vahşice hayatını kaybediyor. Yeni nesil sokak çeteleri, uyuşturucu ağları, kontrolsüz şiddet, trafik terörü, uzun yargılamalar ve tabii cezasızlık… Bu tabloya baktığımızda karşımızda münferit olaylar değil, önlenmeyen, görmezden gelinen ve normalleştirilen bir şiddet düzeni görüyoruz. Soruyoruz, neden bu aileler evlerinde değil de adliye önlerinde? Neden yurttaşlar adaleti sosyal medya paylaşımlarında arıyor? Çünkü bu ülkede insanlar iktidarın yargısına inanmıyor."

Bugün insanların başlarına birşey gelirse adaletin yerini bulmayacağını düşündüğünü, bunun bir algı değil iktidarın yarattığı gerçeklik olduğunu vurgulayan Kılıç, "Artık şunu açıkça söylemek zorundayız: Bu ülkede sadece suçlar travma yaratmıyor, adalet sistemi de travma yaratıyor. Evladını kaybeden bir anne, yas tutmak yerine dilekçe yazmayı öğreniyor. Bir baba, mezarlık yerine adliye koridorlarını mesken tutuyor. Bu tablo bir kader değil, bu tablo bir tercihtir. ve bu tercih, iktidarın tercihidir" diye konuştu.

"Meclis bugün susuyorsa, bu suskunluğun bedelini çocuklarımız, gençler, kadınlar canıyla ödüyor"

Mecliste önleyici mekanizmalar için öneriler sunduklarını, araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini, yasa teklifleri verdiklerini anlatan Kılıç, "Ama ne oldu? Hepsi bekletildi, hepsi görmezden gelindi, hepsi siyasi hesaplara kurban edildi. Meclis bugün susuyorsa, bu suskunluğun bedelini çocuklarımız, gençler, kadınlar canıyla ödüyor. Bir anne olarak söylüyorum; çocuğunuzu korumak için her şeyi yaparsınız ama devlet görevini yapmazsa, hiçbir anne ve baba tek başına yeterince güçlü olamaz. Biz Mağdur Aileler Platformu'nun yanındayız, şuna inanıyoruz: Adalet sadece mahkeme kararlarından ibaret değildir. Adalet önlem almaktır, adalet korumaktır, adalet, mezar taşından sonra değil, hayatın içinde kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu adaletsizliğin normalleşmeyeceğini, bu dosyaların kapanmayacağını söyleyen Kılıç, "Bu ülke yurttaşını yalnız bırakan bir iktidarla yaşamaya mahküm değildir. Çünkü adalet, dosyalar kapandığında değil; bir annenin içi rahatladığında, bir çocuk güvenle sokağa çıktığında, bir baba başını yastığa huzurla koyduğunda, bir yurttaş devlete yeniden güvendiğinde var olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ailelerle birlikte suçlular cezasını bulana, bu adaleti kurana kadar susmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Arayan Aileler TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Alman damadın bayrak hassasiyeti Davetlileri bakın nasıl karşıladı Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

15:02
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 15:12:32. #7.11#
SON DAKİKA: Adalet Arayan Aileler TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.