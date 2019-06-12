Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na...
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na...

53 dakika önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Abdülhamit Gül, Politika
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