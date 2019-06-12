Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na...
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
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