Adalet Bakanı Bozdağ: "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum"

15.04.2022 20:30
Adalet Bakanı Bozdağ: "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizin şehit etmesini ve Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizin şehit etmesini ve Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizin şehit etmesini ve Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, "Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsüne ve maneviyatına yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, aldığı kararların ve imzaladığı antlaşmaların gereği sorumluklarının daha gazla gecikmeden yerine getirmelidir. İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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